FÚNEBRES | 26 de enero de 2020

Marta Juana Serrano de Díaz

Dina Aidé Zulca (Clodomira)

Oscar Laureano Asís (Clodomira)

María Esther Díaz de Elías (Beltrán)

Nélida Zulema Salto

Nilda Dora Mensegue

Rodolindo Benavidez (Est. Simbolar)

Sepelios Participaciones

ARMOHA, LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Su esposa Rodríguez María Luisa, sus hijos Luis, Walter, nietos, bisnietos, hijos politicos y demás familiares, sus restos serán inhumados 9 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421-9787.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Raúl Lima, Charito de Lima y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación cristiana para su familia.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Delia Russe Páez, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su mamá Sarita y a toda su familia en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

CARABAJAL, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/20|. Su esposa Sandra Torres, sus hijos Florencia y Facundo, cuñados, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Te fuiste pero estarás presente en cada instante de nuestras vidas. Sus hermanos ( a ), René, Estela, Georgina, Edy, su cuñado Chicho con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. "Que el Señor en su infinita misericordia la tenga a su lado y brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima América Ricarte de Ibarra, con sus respectivas flias, participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Se ruega una oración en su querida memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|."Felices los puros de corazón porque verán a Dios". Dorita y Enrique Herrera y flia., participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan al Dr. Walter y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Orlando Espeche, Liliana Turbay, sus hijos Elisa, Beatriz, Belén y María del Valle y flia., acompañan con profundo dolor al Dr. Walter Frías. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Familia Salgado, Acompañan a sus hijos y demás familiares en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones. Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Familia Faule, participa con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Mamá del Dr. y amigo Luis Walter y familia, lo acompañan en este doloroso momento la Sra. Nelly y Flia. Gutiérrez. Ruegan por su eterno descanso.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Su cuñada Zulema, sus sobrinos Kelly, Nene, Pablo, Facundo y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Familia Carreras Barros, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Walter y flia., en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás". Mariano y Estela Russo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. "Que el Señor la cubra con su manto de misericordia y la proteja con su mirada". Pablo Salvador Russo y familia, acompañan a sus hijos, elevando oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Rubén Gómez y flia, acompañan con dolor a sus hijos y participan su fallecimiento en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Valle Santano, esposa Panchita, hijos Prof. Sandra, Escr. Silvina, hijos políticos Germán Lorenzo y Dr. Luis Herrera, nietos Leandro, Abril y Marcos, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Walter Frías, acompañan en este triste momento a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. "Señor, recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno". Cori Banco, Ariel y Andrea Taboada y flia. acompañamos al Dr. Walter, hermanas y toda su familia. Rogamos pronta resignación.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tu reino y dale descanso eterno". María Josefina, Susana Evelia, Walter Agustín y Aroldo Humberto Carreras acompañan a sus hijos en este tan doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Sra. Olga, estimada vecina, la despido con pesar. Con respeto y el cariño de siempre. Mujer con mayúscula, con hijos que fueron su orgullo, muy buenas personas y profesionales. Dios le permitió disfrutar de todo el sacrificio de su esposo y suyo. Brille para Ud. la luz sin fin. Dr. Walter un afectuoso saludo en estos moentos de dolor, también al resto de la flia. Llegue a Uds. pronta resignación. Lucía y colaboradoras.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Puly, Edith Rojas de Palencia participan con pesar su fallecimiento. Acompañan en este doloroso momento a su hijo Dr. Luis Walter Frías y a todos sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Domingo Juan (Toti) y familia, participan el fallecimeinto de quien forjó, junto a esposo, una honorable familia de Suncho Corral. Abrazamos y acompañamos a sus hijos en este doloroso momento.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Gladys Catán de Gardini, sus sobrinos Daniel Frías y Claudia, sus sobrinos nietos Ferni, Maxi, Noelia y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA, LIBORIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/20|. Delila Russe Páez y Alba Luz Bravo Páez, participan con profundo dolor el fallecimiento del profesor Carlitos Herrera. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, LIBORIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/20|. Liliana Grecco participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Carlos.

HERRERA, LIBORIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/20|. Sr. Herrera, como lo llamaba. Lo despido con gran pesar, ya descansa junto a Dios Padre. No puedo dejar de expresar que mereció mi gran admiración por su obra, digna de imitar. Su formación de docente y don de persona lo llevó a ayudar a los que necesitaban no obstante su delicada salud. Ruego al cielo que haya continuidad en su obra será su mayor gusto. Me tenía en su oraciones de lo que estaré siempre agradecida. Profesor, pido descanso para su alma y que brillo para Ud. la luz que no tien fin. Lucía y sus colaboradoras.

HERRERA, LIBORIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/20|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Prof. María Lorena Ledesma Alegre exalumna del Profesorado San José acompaña a su flia. en este triste momento. Elevo oraciones en su memoria.

MENSEGUE, NILDA DORA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Su esposo Víctor Hugo Paz, sus hijos Víctor y Valeria Paz, h. pol. Cristian Loto, y su nieto Stefano Loto Paz y demás familiares, sus restos serán cremados en el dia de hoy. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Que Dios la bendiga y otorgue eterno descanso a tan distinguida dama. Acompañamos a sus familiares en tan difícil momento. Rogando una oración en su memoria. Negro Rodríguez y Sara.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. María Claudia Azar y Dr. Bernardo Villegas, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin. Descanse en paz.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Dr. Ángel Ramón Bagli y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Carlos E. García y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos José y Gaby y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Cecilia Guillot y todo el grupo de alumnas del Taller de Artes, participan con dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Juan Carlos Saavedra y familia, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Mariano. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Andrés Horacio Muratore, su esposa e hijos y Josefina Stancampiano de Muratore, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor. Elevan plegarias al Altísimo por su eterno descanso.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Elba y Zulema Gigena, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. José V. Gigena y Sra, participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Las amigas de su hija Silvia: Mary Sandoval de Gammoni, Delia Guzmán y flia. y Marcia Palomo y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Silvia Llavar, sus hijos Eugenia María Miguel y Manuel; Enrique Miguel y Lucía, lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor con gran afecto a sus hijos José y Loly, a sus nietos Mercedes, Francisco, Juan, Javier y demás familiares.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Stella M. Ibarra y Álvaro Luna Ocampo, Acompañan a su amiga Gabriela y a sus hermanos José, Silvia y Mariano en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Verónica A. Larcher y Daniel Guzmán participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO DE DÍAZ, MARTA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/20|. "Amiga del corazón que el Señor te tenga en su Santa Gloria". Oraciones en tu memoria. Jerónima Álvarez, ruega por tu descanso en paz.

Invitación a Misa

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. En este amanecer sumado al dolor del día a día sin tenerte querido papá, es dificil encaminar la vida sin tus bromas y risas y ese cálido abrazo que espero cada día. Papá te extraño, como olvidar ese amor que quedó truncado en ese día en que para siempre nos dejaste con el alma destrozada, te quiero decir querido papá que intento todos los dias recordarte sin llorar que le pido a Dios resignación por todo eso que extraño desde que no estás más con nosotros, quiero que sepas que te amaré siempre que voy a cuidar de mi mamá y que en cada rezo por tu alma bella estaré siempre agradecida de que me hayas regalado tantas cosas principalmente La Vida, Te amo Papá querido, un beso y un abrazo al Cielo. Su esposa Dominga Pérez, sus hijos Miriam, Alicia y Cacho, Gladys y Luis, Silvia y Luis, Mónica y Daniel, su hermano, sobrinos y amigos, invitan a la misa para rogar por el eterno descanso de su alma el dia de hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo al cumplir dos años de su partida al Reino de los Cielos.

ROLDÁN, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Adelina emprendiste el viaje valioso de tu vida, el más largo para cada uno de tus seres queridos, que siempre te recuerdan con lágrimas, sonrisas, pero siempre presente en el sentimiento de un amor más fuerte. Un año se cumplen días infinitos en lo que nos hace eternos, pero sos nuestra estrella, ángel que nos guías, ilumina, fortalece nuestro camino. Te abrazamos, te amamos, te anhelamos desde el primer día. Hijos, nietos, bisnietos, invitamos a la misa el lunes 27 a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

Sepelios Participaciones

GUTIÉRREZ, MARINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. María de los Ángeles Comán, Lucas Figueroa, Andrea Cerrizuela, Vanesa Mansilla Daldos y Alberto Gerez, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra compañera y esposa del Prof. Aldo Heredia y acompañan a la familia en este difícil momento.

SALTO, NÉLIDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Su esposo Desalín Ibáñez, sus hijos Juan Carlos, María Lidia, Oscar Humberto, hijo pol. Carlos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 10 hs. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

CELIS, BENITO (q.e.p.d) Falleció el 17/1/20|. Al conmemorarse los 9 días de su fallecimiento se invita a la misa a realizarse en el día de hoy a las 20:30 hs, en la iglesia Cristo Rey.

Recordatorios

CELIS, BENITO HERMINDO (q.e.p.d) Fallecio el 17/1/20|. "Señor permítele entrar en tu Reino". Tus compañeros de turno mañana del mercado Unión: Mercedes López, Rubén Jorge, Marta Antonio y su gran amigo Oscar Suárez al cumplirse 9 días de su fallecimiento, se ruega una oración en su querida memoria.

JAIMEZ, FLORINDO ALBERTO (CURI) (q.e.p.d) Fallecio el 26/1/87|. Te extraño papá, hoy te recuerdo a 33 años de tu partida con el amor de siempre, gracias papito x todo lo que me diste, ahora tengo recuerdos maravillosos y hoy más que nunca me haces mucha falta, dame fuerza para seguir en pie. Tu hija Marta que nunca te olvida. Te amo y extraño papito.

Sepelios Participaciones

ASÍS, OSCAR LAUREANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Su esposa Mirta Juárez, hijos Claudia, Adriana, Marisa, Daniela, Antonella, hijos pol. Fermín, Franco Diego, Fernando, Rodrigo, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Esperanza, casa duelo A. Herrera y Mailin (s.v.) Clodomira. Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

BENAVÍDEZ, RODOLINDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Sus hijos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo. Estación Simbolar (SV). NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Sus hijos Pedro Eduardo y Elsa Noemí, sus nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Su sobrina Estela Elías Brué, Marité Sánchez Elías y familia, Daniela Sánchez Elías y familia, Miguel Simón participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso en paz.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Sus sobrinos Lilian, Olga y Oscar Elías participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Pichón, Nenusa y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás fliares. en esta dolorosa circunstancia.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Héctor Moya, Nancy García y familia; y Ehvelina S. de García participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Esther y acompañan a su familia en la pronta resignación. Elevando oraciones en su memoria.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. CPN. Juan B. Roitaman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia, Toti y flia, Gaby y Maria Guadalupe, participan su fallecimiento.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Toty Pisetta, Roberto Zaltz, Sergio, Mariela y sus respectivas flias. participan su fallecimiento con profundo dolor, pidiendo al Altísimo pronta resignación para toda su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria. Querida Esther, descansa en paz.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Julio Oscar Azar, sus hijos Julio y Carolina participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

ZULCA, DINA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Sus hijos Graciela, Oscar, Daniel, Analía, Claudia, Marcela, Anita, hijos pol. Domingo, Patricia, Pascual, Daniel, Sergio, nietos, bisnietos y demás fliares. partic su fallec., sus restos serán inhumados 11 hs. cementerio La Esperanza, casa duelo A. Herrera y Mailin (s.v.) Clodomira. Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.