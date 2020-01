El desafío de Accardi con un personaje que bordea el Asperger

25/01/2020 - 21:10 Pura Vida

Gimena Accardi, una de las protagonistas femeninas de la tira “Separadas” que mañana inicia su segunda semana en la pantalla de eltrece, encarna a una chica que presenta condiciones similares a las de una persona con Asperger, aseguró que el mensaje “es empatizar y por fin empezar a ver con los mismos ojos a todos porque somos todos personas más allá de los síndromes y las etiquetas”.

“Me parece que a nadie hay que encasillar y hay que mirarlo con amor y empatizar y abrazarlo tenga lo que tenga y le cuelguen la etiqueta que le cuelguen. Ojalá pueda aportar como actriz un granito de arena para eso”, sostuvo Accardi.

En la nueva ficción de Pol-Ka, Accardi encarna a Carolina Fernández, hermana menor de Inés (Julieta Nair Calvo), a quien ama y admira. Si bien aún no tiene un diagnóstico definitivo, su condición se acerca a la de una persona con Asperger. Percibe y se relaciona con el mundo de una manera diferente a lo que podría considerarse “convencional”.

Es extremadamente inteligente, ya que es capaz de sacar “una radiografía” del entorno y su agudeza intelectual es liberada al mundo sin ningún tipo de tamiz. Dice verdades de un modo impulsivo y desubicado. Así y todo, sus modos afectuosos la vuelven querible para todo el mundo.

Desconoce las herramientas básicas de la seducción. Su educación emocional proviene de las revistas femeninas y del consumo de películas pornográficas.

Se asusta con los ruidos fuertes, tiene miedo de los hospitales y no tolera los espacios con gran cantidad de gente. Tampoco puede usar el transporte público.

¿Este personaje te obligó a una preparación física y psicológica?

Para desarrollar un poco y contar en rasgos generales qué es Caro, me gusta decir que Caro es una persona que siente, piensa y ve al mundo de una manera diferente a la norma porque no es neurotípica, no está diagnosticada pero si tuviera un diagnóstico sería el Asperger. En lo que respecta a mí como actriz fue un personaje que me requirió una concentración extra y una composición. Miré muchos videos de YouTube donde hay mucha gente con Asperger contando cómo lo viven, o qué hacen y lo qué no, tengo dos amigas con hijos con Asperger así que me empapé bastante en el tema. Es verdad que desde lo físico hago algo distinto a lo que es Gime y a lo que suelo hacer con cualquier personaje, eso es lo que mayor concentración me lleva para no perder los gestos y la forma de hablar.

Su actuación abrió el debate sobre la forma de visibilizar el Asperger

El personaje de Gimena Accardi en “Separadas”, en la que personifica a una joven con características similares al Síndrome de Asperger, abrió el debate en redes sociales y especialistas entre quienes celebran que se visibilice el tema y quienes advierten sobre la “importancia de no ridiculizar o simplificar la condición”.

“Estamos en contacto con las actrices Gimena Accardi y Mónica Antonópulos desde antes que comience la tira y hablamos del personaje de Carolina (Accardi), que está muy bien porque no está diagnosticado con Asperger pero tiene algunas características”, dijo Rodolfo Geloso, socio de la Liga Asperger 7 y de la Asociación Asperger Argentina. La actriz recibió críticas y generó debates en las redes sociales respecto de algunas falencias para representar de forma realista a quienes tienen esa condición.

“Gimena Accardi parece que tiene retraso madurativo, no Asperger”, publicó en Twitter el mismo lunes del estreno de la tira televisiva “Separadas”, Jazmín El Jadue.

Otra usuaria de la red social, Juana, posteó el martes: “Mi hijo tiene Asperger y les aseguro que no se comporta ni por asomo como lo hace el personaje de Accardi”.

Respecto del debate, Geloso remarcó que “malinterpretan las características de una persona que está diagnosticada con Asperger y el personaje de Carolina que no lo está, sino que posee cualidades similares”.

Accardi: “Se enamora por primera vez y va a hacer todo lo posible para que la amen”

El personaje de Jimena Accardi es parte de la ficción escrita por Marta Betoldi y Josefina Licitra que cuenta la historia de siete mujeres que se ven afectadas, en diferente medida, por un fraude inmobiliario que las sume en una profunda crisis y las deja al borde del abismo.

¿Llega el amor a la vida de tu personaje?

Sí, se enamora por primera vez, por supuesto, y va a hacer todo lo posible para que la amen y la miren con los ojos que ella quiere que la miren.

¿Cómo va siendo el trabajo con ese actor?

Es el personaje de Andrés Gil y es interesante para él como actor empezar a ver con ojos de amor a este personaje y empezar a entenderla, quererla, aceptarla, empatizar con ella y amarla tal vez en algún futuro.