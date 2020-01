La RAE afirma que es correcto decir presidenta, como planteó Cristina

25/01/2020 - 23:21 Viceversa

La Real Academia Española (RAE) planteó hoy por Twitter, en un mensaje que fue tendencia durante algunas horas esta tarde, que “la opción más adecuada hoy es es usar la forma ‘presidenta’”, en respuesta a la consulta de una usuaria sobre “la obsesión” de la vicepresidenta por corregir a quienes la llaman presidente cuando desempeña su función como titular del Senado nacional.

“Estimada @RAEinforma, La señora @CFKArgentina reclama que le digan “presidenta” y está obsesionada con hacer terminar en “A” palabras que terminan con otras letras, aquí les dejo un ejemplo de lo que hace, espero puedan decir algo al respecto porque es muy terca, gracias, saludos”, escribió la tuitera CM.

La RAE respondió: “En referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es usar la forma ‘presidenta’, femenino documentado en español desde el s. XV y presente en el diccionario académico desde 1803”.

El intercambio fue retuiteado y comentado con cerca de 5.700 posteos que lo convirtieron en tendencia. “Jaja, no contenta con haber derrotado solita en una jugada al mejor equipo de los últimos 50 años, Cristina ahora coloniza pérfidamente a la Real Academia Española y la obliga a decir lo que ella quiere. El kirchnerismo no tiene límites!”, escribió el escritor Guillermo Martínez, ganador del premio Nadal y autor de best sellers como “Crímenes imperceptibles”. l