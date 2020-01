Güemes va por algo más que tres puntos

26/01/2020 - 02:03 Deportivo

En Güemes todos están felices. No es para menos. Viene de eliminar a Central Norte de Salta por la fase preliminar de la Copa Argentina y ahora espera el sorteo del próximo 30 de enero para saber a qué equipo enfrentará en la fase final del certamen que otorga una plaza a la Copa Libertadores de América 2021.

Pero eso es harina de otro costal. El “Gaucho” volverá al ruedo hoy a partir de las 19 cuando visite a Unión de Sunchales por la Zona Norte del Torneo Federal A.

El partido tiene enorme importancia porque está la posibilidad de que los dirigidos por Pablo Martel puedan tener una jornada a pura sonrisa y alegría: si vencen a los sunchalenes, y el líder Chaco For Ever no obtiene un triunfo como local ante Douglas Haig de Pergamino, la punta de la zona será toda suya. El “Azulgrana” tiene 23 puntos y los chaqueños 24.

De más está decir que motivos para ir por la victoria en cancha ajena le sobran a Güemes que tratará de reafirmar su buen momento y de aprovechar la oportunidad de quedarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Panorama gaucho

¿Y cuál es hoy la situación del plantel que está haciendo una buena campaña en el Federal A y que logró avanzar en la Copa Argentina?, sin dudas que el entrenador Pablo Martel la tiene clara y que sabe que cuenta con jugadores que pueden estar a la altura de las circunstancias.

Para encarar la segunda rueda del torneo, el técnico se reforzó con dos jugadores que consideraba importantes y que pueden serles útil a la hora de incluírlos en su idea futbolística.

Se trata del defensor Nahuel Valenzuela y del volante Álvaro Pavón. Los dos ya tuvieron la chance de debutar en el cotejo de vuelta ante el “Cuervo” salteño.

Para el partido de esta tarde noche, se especula que no habrá grandes cambios en la formación titular que viene de arrancar el año en la Copa Argentina.

La expectativa que existe en el grupo de jugadores es de mucho entusiasmo y todos saben que dependen de un sacrificio importante para poder traer los tres puntos desde Sunchales.

Ojalá que el regreso al certamen en este 2020 sea de la mejor manera y que el “Gaucho” se de el gusto de darle una alegría más a su gente.l