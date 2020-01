Las primeras imágenes del accidente aéreo en el que falleció Bryant

26/01/2020 - 18:19 Deportivo

La ex estrella de la NBA Kobe Bryant murió este domingo en un accidente de helicóptero en Calabasas, California.

Viajaba con varios acompañantes que también habrían fallecido. La policía local difundió algunas fotos del lugar el siniestro.

Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE