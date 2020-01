La santiagueña Florencia Taylor conquistó los NAHA, el Óscar de la industria de la Peluquería

26/01/2020 - 21:51 Pura Vida

La santiagueña Florencia Taylor o Florencia Isorni, maquilladora profesional, hizo realidad su sueño: ayer, en la entrega de los NAHA, el Óscar de la industria norteamericana de la Peluquería, fue jurado. Además, otro de sus sueños convertidos en realidad fue que en la ceremonia, concretada anoche, en Los Ángeles, junto con su equipo presentó un gran show.

Actualmente radicada en London, ciudad ubicada en el suroeste de Ontario, Canadá, Florencia ya lo ganó al NAHA (North American Makeup Artist of the year) en los años 2017 y en 2019.

Fruto de su pasión por el arte del maquillaje artístico, que despliega en la también llamada “Ciudad Bosque” de Canadá, por la diversidad y abundancia de parques arbolados, se convirtió en la Artista del Año en Maquillaje al obtener los premios importantes como el 2016 Mirror Award Canadian Makeup y el 2017 Contessa Canadian Makeup.

Hoy, Florencia se ha convertido en una destacada maquilladora en Canadá y en EE.UU.

Florencia continúa trabajando sin descanso, preparando nuevos proyectos. La prestigiosa artista santiagueña, que desde London proyecta su carrera al mundo, en una entrevista con EL LIBERAL habló de los logros obtenidos en el 2019 y lo pensado para el 2020.

“El 2019 fue un año muy interesante para mí, con momentos buenos y otros no tanto, pero muy agradecida. El 2019 vino con mucho trabajo gracias a Dios más de lo que muchas veces podía manejar. Uno de los proyectos o deseos que se concretaron fue ganar por segunda vez los premios NAHA, trabajar en California con uno de los maquilladores que admiro mucho, llegar a ser jurado de NAHA (los premios norteamericanos al pelo y maquillaje) era una de las metas que más deseaba y ahora se concretó. Inclusive, en la gala de los premios (realizada anoche en Los Ángeles) mi equipo y yo presentamos uno de los shows”, evaluó.

En relación al 2020, dijo: “No me gusta planear mi vida, prefiero vivir el día a día. Soy una mujer de fe y pongo todos mis deseos y proyectos en manos de Dios y espero en Él que me muestre su voluntad y el próximo paso a seguir. Mientras el trabajo y la salud de mi familia y la mía no falte lo demás ya es un regalo y una bendición. Pero hay proyectos y deseos en el 2020”.

Junto con su esposo y sus hijas Delfina, Valentina y Lucía, Florencia lleva una vida plena en Canadá.” ¿Que encontré en Canadá hace dieciocho años? Encontré un país en el que me resultaba difícil ser parte, una cultura bastante cerrada y totalmente diferente a la nuestra”, evocó.

“Hoy encuentro un país en el que cada vez hay más argentinos y santiagueños que se abren camino y triunfan acá, en el que encontramos mucha yerba, masa para empanadas y todas las cosas que se extrañan (ríe), pero sobre todo un país mucho más abierto a aceptar gente nueva con diferentes maneras de vivir y pensar. Sigue siendo difícil, no te voy a mentir, porque se extraña mucho todo allá pero sí te puedo decir que por primera vez si me preguntan si me volvería no se qué contestaría...”.