El Centro Provincial de Sangre atiende en horario corrido

26/01/2020 - 21:59 Santiago

El Centro Provincial de Sangre que pertenece al Ministerio de Salud de la Provincia recuerda que cambió sus horarios de atención al público y durante este mes se encuentra abierto de lunes a viernes de 7 a 20.

Los interesados en donar sangre de manera voluntaria y solidaria pueden acercarse al Centro Provincial, en el horario mencionado, tomando los recaudos necesarios.

Asimismo informaron que en la oportunidad también podrán inscribirte en el registro de donantes de células Progenitoras Hematopoyéticas (médula ósea) para ayudar a muchas personas, niños y adultos con leucemia y otras enfermedades de la sangre.

Vale indicar que el Centro Provincial de Sangre está ubicado en avenida Moreno (s) 2203 casi Posadas, de la ciudad Capital.

Por consultas se puede llamar al teléfono 4504423. Las personas que pueden donar sangre son aquellos que tengan entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos; no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea; no haber desayunado lácteos ni grasas y no haberse realizado tatuajes en los últimos doce meses, entre algunos de los principales requisitos.