Sofía Cessak: “Trabajar en Los Dos Papas fue como tocar el cielo con las manos”

27/01/2020 - 09:35 Pura Vida

Sofía Cessak aún no lo puede creer. Haber sido elegida para interpretar a Amalia Damonte, el amor de juventud de Jorge Mario Bergoglio hoy papa Francisco, en la película de Netflix “Los Dos Papas”, fue “como tocar el cielo con las manos”, tal como lo dijo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL .

Con sus 24 años, la actriz y bailarina de tango, nacida en Buenos Aires, disfruta del éxito alcanzado por este filme dirigido por Fernando Meirelles y protagonizado por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce.

“Los dos papas”, estrenada en noviembre pasado en cines y que llegó a la plataforma de streaming a finales diciembre, fue nominada a tres premios Oscar, entre ellos a mejor actor y mejor actor secundario.

Hija de un veterinario y una abogada, Sofía, en una entrevista telefónica con EL LIBERAL, habló de cómo llegó a convertirse en Amalia Damonte, la novia de juventud de Jorge Mario Bergoglio.

¿Cómo vives estos momentos de alta exposición que has alcanzado por tu personaje de Amalia, en la película “Los Dos Papas”?

Por ahora, lo estoy sintiendo bien. Por momentos estoy un poco nerviosa porque no sé cómo reaccionar. Estoy muy agradecida con la gente cuando me felicita por la película. Me pone muy contenta. Me incentiva mucho más a continuar soñando y a seguir metiéndolo a la actuación, que es lo que más amo.

Sofía junto a Minujín en la película

¿Por dónde pasan esos sueños actualmente? ¿Surgieron nuevos proyectos para hacer cine tras tu alabado trabajo en “Los Dos Papas”?

Eso es lo que estoy buscando. Siempre trato de ver las convocatorias en el día a día y enviar el material. También estoy buscando un representante para que me pueda ayudar en este proceso. Pero sí, ahora estoy por hacer un proyecto en el campo teatral para desarrollarlo durante este año. Estoy ensayando “Giros”, una obra de teatro y de danza que tiene que ver con el tango también. Mi sueño es que surjan más proyectos en el campo audiovisual porque la actuación en cine es lo que más me gusta, me fascina.

Cuéntanos como llegaste a formar parte de “Los Dos Papas”, la película de Netflix.

Llegué enviando mails a convocatorias. Yo todos los días trato de enviar material. Cuando veo la convocatoria de algún casting, en donde vea que da con mi edad y mi perfil, envío mi material a las “castineras”. En este caso fue un mensaje de Facebook de la “castinera” Villegas Hermanos que publicó que buscaba bailarinas de tango que supieran actuar. Yo mandé mi material ahí y, gracias a Dios, me llamaron. Me acerqué, realicé el casting y les gustó lo que hice al director de la prueba. Ese casting fue grabado. Pasó por distintos procesos hasta que, finalmente, me dijeron que quedé. Me llamaron semanas después y me confirmaron.

¿Cuál fue tu sensación cuando te dieron esa confirmación y que ibas a interpretar a Amalia Damonte?

La verdad, fue como tocar el cielo con las manos. Fue una alegría inmensa. Me acuerdo que hasta saltaba de la emoción. Fui al casting sin saber de qué se trataba el proyecto. Así que, cuando me dijeron que iba a quedar en una película dirigida por Fernando Meirelles y que iban a estar Anthony Hopkins, Jonathan Pryce y Juan Minujín, me puse muy feliz.

Es con Minujín que te toca las escenas por cuanto él interpreta a Jorge Bergoglio joven.

Juan Minujín es un actor que yo admiro desde siempre. Lo admiraba antes de conocerlo y aún más después de trabajar con él.

¿Desde qué lado construiste el personaje de Amalia Damonte?

En principio, les pregunté mucho a mis abuelas “Liber”, Libertad se llama, y a Aida, cómo era enamorarse en esa época. Les preguntaba cómo era el amor y cómo ellas lo vivieron esto de conocerse. Entonces, me explicaban que cuando iban a una milonga y había un tipo que les gustaba, el único momento de ese acercamiento era en el baile, en el tango. Eran los momentos para poder socializar. Muchas parejitas se armaron a raíz de ir a las milongas. Yo me imaginé que a Amalia le pasaba eso con Jorge. Como, en la película, había una escena en una milonga me imaginaba que ellos se conocían del barrio, pero que a la vez se enamoraron bailando.

La verdadera Amalia Damonte

¿Hablaste con Amalia o con familiares?

Me hubiese encantado. Intenté contactarla, pero no lo logré. Sí estuve “googleando” mucha información sobre Amalia. En Internet encontré unas entrevistas que le habían realizado. La historia es un poco diferente, pero está adaptada al cine.

Teniendo en cuenta lo que se cuenta en la película y el rol central que ocupa tu personaje. Como actriz, ¿qué fue lo más desafiante en ese sentido?

En realidad, me enfoqué mucho en pensar a un Jorge que tenía sus dudas. Él ya decía que quería dedicarse al sacerdocio. Amalia lo amaba a Jorge. Teniendo en cuenta de quién se trata hoy en día Jorge Bergoglio, al hacer a Amalia lo pensé a Jorge como un joven de 18 años al cual le pasa lo mismo que les pasa a todas las personas. Traté, justamente, de imaginarme cómo hubiese sido de joven, de un jovencito que le gustaba el fútbol, que trabajaba, que estudiaba. Traté de ir hacia ese momento, hacia 1955.

Sofía está lista para trabajar en “Giros”

Sofía Cessak, en estos momentos, se prepara para trabajar en “Giros”, obra de teatro-danza de Liliana Adi que protagonizará en Buenos Aires. “Es una obra de tres personajes que también habla del amor”, destacó en su diálogo con EL LIBERAL.

Sofía, en "Los dos Papas"

También es protagonista de “Minoría selecta”, el cortometraje de Hernán Arnedo. “Es un corto de ciencia ficción que trata sobre cómo nos cuesta comunicarnos. Habla de las telecomunicaciones y de cómo eso nos involucra como individuos. Yo hago un papel pequeño. Estoy muy contenta con el director. Es un chico muy inteligente. Espero que continúen surgiendo proyectos para poder seguir adelante”, resaltó Sofía, confesa admiradora también de actrices de la talla de Leonor Manso, Cristina Banegas, Érica Rivas y Pilar Gamboa.