FÚNEBRES | 28 de enero de 2020

28/01/2020 - 00:09 Funebres

Fallecimientos

- Regina Carabajal (La Banda)

- José Rodríguez (Loreto)

- Florencia Ruiz (La Banda)

- José Orlando Carrizo (La Banda)

- Albertina Lorenza Tévez

- Darío Esteban Guardo Argañaraz (La Banda)

- Adela Ruiz (La Banda)

- Luis Ejea (La Banda)

- Francisco David Romero (Clodomira)

- Ricardo Adolfo García

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Su esposo Raúl Gómez, sus hijos Manuel, Alicia, Rodolfo, Javier, Ernesto y Walter sus nietos, sobrinos, hermanos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en El cementerio de Villa Robles, Cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

CORONEL, ROLANDO NERIS (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Guillermo Luna Herrera, participa el fallecimiento del padre de su amigo Chofa y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Clara B. Mazzoleni, participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso acontecer muy especialmente al Dr. Walter. El Altísimo la recibió con un coro de ángeles por haber sembrado bondad en la tierra. Descansa en paz. Olguita.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Elsa Álvarez y Kaly Carabajal y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Dra. Marta del Valle Suárez y sus hermanos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Walter Frías. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Su alumno de la primaria lamenta su irreparable pérdida y hace llegar sus condolencias a la familia Diaz- Frias. Su amigo Edgardo Eleán, sus hermanas Perla y Noemí.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. La familia de Josefa Yocca acompaña al Dr. Walter y familia en este triste momento por el fallecimiento de su Sra. madre. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Johnny Wede y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida señoar Olga y abrazan a sus hijos con gran afecto en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE FRÍAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 24/1/20|. Hijos de German Llanos Huisi y Paula Garnica y sus respectivas flias., abrazan en el dolor y la oración a sus hijos , nietos y demás fliares. por tan irreparable pérdida. Y que Dios le conceda el descanso eterno a la Sra. Olguita y la cuente entre sus santos elegidos.

GARCÍA, RICARDO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Su esposa Eugenia Makara, hijos Ricardo, Daniel y Sergio, hijas pol. nietos y demas familaires, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA, RICARDO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Su consuegra Mabel Iris Lantella y sus hijos Benjamín, María José, María Mercedes, María Luciana y Nicolás Gorostiaga participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, RICARDO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Palmiro Neme, participa su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en el dolor. Ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA, RICARDO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Jorgelina Neme y flia., Cesar Neme y flia., Gustavo Neme y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/20|. Sus padrinos Manuel Arturo Luna, su esposa Leticia Juárez, sus hijas Viviana, Andrea, Maria Laura (a) y sus respectivas familias, participan con gran pesar su fallecimiento.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Juan C. Castiglione, Alejandra B. Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones y acompañan con afecto a hijos y nietos.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Graciela Olmos, su hija Rocío Guzmán Olmos, participan el fallecimiento de la mamá de Gaby y acompañan a la familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Fernando Drube, Guadalupe Abalos, Bautista e Inés participan con dolor su fallecimiento.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Amigos y vecinos Consorcio Balcones del Parque participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE DÍAZ, MARTA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/20|. Carlos Jorge Wede y flia, participan su partida a la casa del Señor de la apreciada Sra. Marta y acompañan a sus hijos en este doloroso trance. Se ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE DÍAZ, MARTA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/20|. Dr. Jorge More, Dra. Gabriela Wede de More, Lic. Florencia Wede, Mesias Wede, Lourdes Wede y Evangelina More, acompañan a sus hijos Gaby, Carlitos, José y Miguel en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

TÉVEZ, ALBERTINA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/20|. Sus hermanos Agustín, Anacleto, Adelia, Francisco, Erminda, Juan, Esther, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tuama, Dpto. Silípica. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

JUÁREZ, SIXTO ALBERTO (Fico) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Sus hijos Adriana, Walter, Leonardo, Juan y Rolo, hijos políticos, nietos y bisnietos invitamos a la misa hoy en la parroquia Ntro. Señor de Mailín a las 20,30 hs. al cumplirse 9 días de su partida.

LOMBARDO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/04|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su esposa Betty, sus hijos Marta, Tano y Tito, sus hijas politicas, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará hoy en Catedral Basílica a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse 16 años de su fallecimiento.

SÁNCHEZ, LUIS MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Sus hermanos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Nuestro Señor de Mailín, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. La Vida nos dió el dolor de perderte. Dios la fuerza de seguir adelante sin tu presencia, pero sintiéndote cerca. Sabemos que estás junto al Señor y vivirás eternamente en su gloria y en el corazón de todos los que te amamos. Hoy nosotros, tu familia te queremos recordar en una misa para rezar juntos por tu memoria. Tu esposa Zully, hijas Aliné, Soledad, Karina y nietas Valentina y Verónica, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

VILLALBA, LUIS GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/00|. Fuiste un gran esposo, un gran padre y sobre todo una gran persona, cuidaste de nosotros siempre y nos regalaste lo mejor de vos. Te extrañamos y te queremos mucho. Su esposa Julieta, sus hijos, nietos y bisnietas invitan a la misa que se realizará en el Santuario Santa Rita hoy a las 20.30.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BOLLA, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. "Que brille para tí la luz que no tiene fin". Te despedimos con gran pesar: Sus cuñados Ramón Curet, María Eva, Sobrinos Fernando Curet y flia, Viviana Curet y flia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Te fuiste de repente y no logramos asimilar tu partida. Sé que en el cielo estás bien junto a Dios, desde allí iluminarás nuestro camino en la tierra. Gracias Papá por todo lo bueno que nos dejaste. Su esposa Elsa Margarita Rodríguez, sus hijas Mariela y Sabrina, sus nietos Agustina y Valentina, Yan y Zoe, sus bisnietos Lorenzo y Paulina, hijo político Pablo, nietos políticos Fernando y Richard. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy en la ciudad de Córdoba.

EJEA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/20|. Su esposa Delicia Argentina Barrera, sus hijos José Luis, Marta Susana, Oscar Alberto Ejea, hijos pol. Concepcion, Ruben, Liliana, nietos, bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Unión Ferroviaria. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUARDO ARGAÑARAZ, DARÍO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/20|. Su padre David E. Guardo y Eve, su hija Guillermina, sus hnos. Nicolás, Rita, su hno. pol. Jorge, sobrinos y demás famiilares, participan su fallecimiento, su restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo. Pedro L. Gallo 371. (S.V). La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

RUIZ, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/20|. Su hijo Carlos, hija pol. Ivana, nietos Luciano, Isabel y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RUIZ, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Sus padres Raúl y Silvia, sus hermanos Franco y Facu y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol. Cochería del Plata Servicios Fúnebres. Sáenz Peña Nº 371 La Banda.

RUIZ, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Sus tíos Carlos Poncio, su esposa Mercedes Peralta, sus primos Carlitos y flia; Analía y flia; Mariela y flia; Natalia y flia., y José Ramiro y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de promoción primaria y secundaria de la Escuela "Dr. José Benjamín Gorostiaga" de su tía Silvia (Choli) Ruiz, participan su fallecimiento y acompañan a todos sus fliares. en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. La comunidad religiosa y educativa del Colegio Belén, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida ex-alumna Florencia Ruiz. Elevan oraciones en su memoria y pidiendo al Sagrado Corazón de Jesús la reciba en sus brazos con amor y paz.

RUIZ, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Acompañamos con profundo dolor a nuestra amiga y compañera Silvia en la pérdida de su amada hija: Mimí, Gachy, Claudia, Mercedes, Gaby y Nancy. Rogamos una oración en su memoria.

RUIZ, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Una flor se fue al Jardín del Cielo, desde allí dará resignación al dolor de tantos corazones rotos. Mirta Castellano, sus hijas Gabriela y Nadia Galeano y Facundo Aragón, acompañan en tan irreparable pérdida a las flias. González y Ruiz y a su entrañable amiga Irma González.

RUIZ, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Ateneo Voleibol Club, dirigentes, cuerpo tecnico y jugadoras y ex jugadoras, participan con profundo dolor el fallecimiento de su jugadora eterna. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

RUIZ, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. Pablo Catálfamo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Condolencias a su familia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, JOSÉ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Sus primas María Teresa, Gladis Carrasco, Beti Figueroa y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JOSÉ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Antonio Taboada y Norma Lissi, Marthavelina, Paola, José y Stella Marys Taboada Lissi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Rogamos por su eterno descanso.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica participan el fallecimiento de la Sra. madre de su asociada Dra. Elsa Noemí Elias y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Dr. Félix Carlos Acuña, participa el fallecimiento de la mamá de su colega y amiga Dra. Elsa Noemí Elías, saluda a demás familiares y ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ DE ELÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/20|. Ana María Vera Agüero de Bianchi y flia., Maria Angélica Vera Agüero de Oneto y flia., acompañan a Chela y demás deudos en estos momentos de profundo dolor y damos nuestro último adiós a la Negra querida, a quien amamos tanto. Rogamos oraciones por su descanso en paz.

RODRÍGUEZ, JOSÉ (Pachanga) (q.e.p.d.) 27/1/20|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad. Comunidad educativa de la escuela Nº 1062 de Árraga y compañeros de trabajo de su hija Miky participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones. Loreto.

ROMERO, FRANCISCO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/20|. Sus padres Gladis y Ricardo, su esposa Norma, sus hijos Matias, Miguel, Daniel y Cecilia, Iglesia Evangelica y Club Deportivo Lamar y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza. Clodomira. Casa de duelo Bajo Grande. Dpto. Banda. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNSO SRL.