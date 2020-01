Docena de personas levantan un auto con sus manos para rescatar a una mujer atrapada

28/01/2020 - 09:43 Mundo Web

Este domingo, una docena de personas levantaron un coche de grandes dimensiones para poder rescatar a una mujer que había quedado atrapada debajo de él tras ser atropellada en Manhattan (Nueva York).

Las imágenes, publicadas en Twitter se viralizaron rápidamente, y muestran como varias personas se dirigen hacia un SUV negro para inclinarlo hacia un costado y así poder ayudar a salir de la parte inferior del coche a la accidentada. Luego de la difusión del video, muchos usuarios destacaron el compromiso y la generosidad de los que intervinieron en la ayuda de la mujer.

Según Colby Droscher, autor del video, le dijo a un periódico local, que se encontró con los acontecimientos cuando escuchó el impacto de los coches y los gritos de la gente.

"Mientras me acercaba, se formaba una gran multitud alrededor de la intersección. De repente todos corrieron a levantar el coche. Todo sucedió tan rápido...", le relató al periódico.

Tras lo ocurrido, la mujer de 25 años, fue trasladada al hospital tras la revisión previa de los equipos de sanidad.

El vídeo, que ya tiene 40.000 ’likes’ y 4.400 retuits se ha vuelto viral en las redes por los actos de lo que denominan como "buenos samaritanos".

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k