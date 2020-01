Gustavo Coleoni: “Nos toca jugar contra el mejor equipo de América, pero nosotros vamos a salir a ganar”

28/01/2020 - 12:09 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, dialogó anoche con Toti Pasman, y contó cómo se prepara el equipo para jugar nuevamente contra River Plate, equipo al que calificó como "el mejor de toda América”.

"Ojalá que estemos a la altura, que seamos competitivos. Nosotros vamos confiados, hicimos una buena pretemporada y queremos hacer un partido parecido al que hicimos en Mendoza, pero con la intención de ser efectivos", dijo el "Sapo".

Te recomendamos: VIDEO | Pasillo y aplausos de los campeones para el plantel de Central Córdoba

Respecto de cómo cree que se planteará el partido en el Monumental, el entrenador dijo: "Nosotros vamos a salir a ganar. A nuestra manera, pero vamos a hacerlo. Sin sufrir. Eso de meterse los once atrás, no me gusta. Vamos a presionar, a hacer nuestro juego".

En cuanto al plantel de River, bromeó: "Ellos son unos minicooper y hay que hacer meritocracia con Gallardo. Él hace que todos se comprometan con la causa y lejos de relajarse, no se cansan de ganar. Muchos pensaban que después de perder la final de la Libertadores ellos se iban a venir a pique, pero no. Están todos ahora buscando esta liga que les falta".

Te recomendamos: Gervasio Núñez confía en poder sumar ante River

"Vamos con mucha fe. Después de haber conseguido un triunfo importante, nos toca jugar contra el mejor equipo del continente. Son 18 finales y estamos muy entusiasmados”, remarcó.

Coleoni dijo también que le gustaría incorporar un marcador central, "porque los que tengo ahora tienen 19 y 21 años. Se vienen muchos partidos importantes y a veces se juegan los puestos. Necesitamos el recambio".

Te recomendamos: VIDEO | Los goles de la final entre Central Córdoba y River

Por último dijo que "le da bronca" las versiones que dicen que los árbitros favorecen a Central Córdoba con los penales. "A Herrera lo agarran de la camiseta. Lo tiran en el área y eso es penal", sentenció.