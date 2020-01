28/01/2020 - 22:17 Interior

Tras haber defendido y aprobado su tesis en la Universidad de Sevilla, España, con la más alta de las calificaciones, 10 sobresaliente, Néstor Puntano, el joven oriundo de Punta Pozo, departamento Avellaneda, reflexionó sobre el camino recorrido hasta aquí y lo compartió con sus amigos y la juventud santiagueña en general con un mensaje alentador: “Hay que animarse a soñar, a buscar ayuda, dejarse ayudar, proponerse nuevas metas y dedicarle el mayor de los esfuerzos a ese sueño que se persigue”.

En contacto con EL LIBERAL, Puntano, beneficiario de la Fundación Sí, relató las emociones compartidas con los suyos: “Mi familia inmensamente feliz. Al igual que yo, no pueden creerlo”.

Sobre su tesis, relató: “La presentación fue frente a un tribunal. Estaba compuesto por profesores de diferentes áreas de la Escuela de Ingeniería. Al inicio estaba un poco nervioso, pero a medida que avanzaba la presentación me sentí más tranquilo y cómodo. Finalizada la misma, comenzó una ronda de preguntas por parte del tribunal. Tenían muchas dudas, porque el tema que se ha presentado es algo relativamente nuevo, innovador”.

“Finalizadas las preguntas, todos los presentes salimos de la sala. Solo quedó el tribunal para debatir la nota de la presentación; luego nos invitaron a ingresar nuevamente y leyeron el acta, dando a conocer la nota del trabajo”, describió sobre uno de los momentos más emotivos de su vida.

“Ahora voy a descansar. Fue una semana intensa, y el viernes ya vuelvo a la Argentina”, anticipó.

Sobre el contenido de su tesis, explicó: “Se trata de la obtención de metano al someter a dos subproductos de la producción caprina, en este caso, suero de leche y cama (paja+estiércol) a un proceso de digestión anaerobia. El tratamiento de estos residuos y la obtención de energías renovables ha despertado el interés de los grupos de investigación en España.

En cuanto a su futuro, señaló: “Reencontrarme con mi familia, con los voluntarios de Fundación Sí, con mis amigos, y todas las personas que me acompañaron en este camino, y sin lugar a dudas, conseguir trabajo”.

Consultado si hay posibilidades en España, respondió: “Estoy abierto a todas las posibilidades que se presenten. No descarto ninguna. Siempre que pueda aplicar los conocimientos adquiridos durante esta etapa de formación, es bienvenido. Y por supuesto adquiriendo nuevos conocimientos”.

Su mensaje

“Yo creo que hay que animarse a soñar, a buscar ayuda, dejarse ayudar, proponerse nuevas metas y dedicarle el mayor de los esfuerzos a ese sueño que se persigue. El camino no es fácil, pero con dedicación, amor y pasión se pueden alcanzar las metas”, alentó a los jóvenes santiagueños, especialmente del interior provincial.

Por último, tuvo palabras para sus benefactores, que le dieron albergue en la capital para que pudiera estudiar Ingeniería Agronómica en la Unse: “Fundación Sí, y el proyecto de residencias universitarias, me enseñó a ir en busca de esos sueños, de ver que otro mundo es posible, me enseñó que el lugar donde uno nace no es un impedimento para lograr un futuro mejor, no solo me pasa a mí, sino a un montón de jóvenes del interior de nuestro país en donde está este proyecto.l