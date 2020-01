Coleoni: “Vamos a salir a tratar de ganar el partido”

28/01/2020 - 22:27 Deportivo

El “Sapo” Coleoni es uno de esos entrenadores que dice lo que piensa y que respeta mucho al rival. Y para el partido del próximo domingo ante River Plate en el estadio Monumental de Núñez ya avisó que el objetivo del equipo será salir a ganar y que sin dudas van a enfrentar al mejor de América.

“Vamos por la revancha (en referencia a la final de la Copa Argentina que perdió el Ferroviario en el Malvinas Argentinas de Mendoza por 3 a 0). Ojalá que podamos estar a la altura y seamos competitivos. Yo creo que vamos a llegar bien. Hicimos una buena pretemporada y mejoramos en muchos aspectos. Sabemos que jugamos contra el mejor equipo de América. Esto es fútbol y ojalá podamos estar a la altura como digo siempre”, expresó Coleoni en una entrevista con la prensa nacional.

El técnico del Ferroviario también aprovechó la oportunidad para aclarar sobre un tema que en su momento hizo un poco de ruido en el ambiente del fútbol.

“Se tergiversó mucho lo que dije. Yo no dije lo que salió al aire por ahí. Un poquito le daba la razón a River que iba a jugar la final del mundo si le ganaba a Flamengo y estaba bien si por ahí se cambiaba la fecha. Después salieron cosas que yo no dije y la grabación de la nota la tengo”, comentó el entrenador del Ferro.

Cabe recordar que todo esto ocurrió cuando la organización de la Copa Argentina decidió aplazar la fecha de la final en Mendoza y que tenía como protagonistas al Millonario y al Ferroviario.

Y volviendo al partido del domingo, Coleoni no dudó en elogiar a Marcelo Gallardo por el trabajo que viene haciendo con el equipo y especialmente por mantener el hambre de gloria en sus jugadores.

La receta la debe tener Marcelo. Cuando pierde con Flamengo, todos esperaban que contra Newell’s el equipo llegue caído y entristecido. Iba perdiendo 2 a 0 y lo dio vuelta con un 3 a 1. Venía además cuatro días antes de perder la final injusta de la Copa Libertadores. Creo que ahí está el mérito de él, en el recambio. Es la meritocracia. El que hace más mérito juega y no se casa con nadie”, apuntó sobre el “Muñeco”.

Central Córdoba hasta ahora sumó cinco refuerzos en el plantel y el objetivo del “Sapito” es sumar uno más para tratar de conformar una base que le augure muchas posibilidades de mantener la máxima categoría del fútbol argentino.

“Estamos buscando un central. Hoy tenemos dos chicos de 19 y 21 años, más Vera Oviedo y Manenti. Tenemos que buscar un central más porque tenemos siete finales y muchas veces el que juega en esa posición está expuesto a alguna expulsión”, opinó el técnico.

El Ferro viene de ganarle a Colón de Santa Fe el pasado fin de semana en un partido clave por los promedios del descenso y ahora Coleoni prepara el duelo con el líder de la Superliga y pensando en hacer lo mejor.

“El 3 a 0 en Mendoza me dio un poquito de bronca porque no era para ese resultado. El partido estuvo parejo. River tuvo 25 minutos que era el del mejor de América y a nosotros no nos cobraron un penal a Herrera en el primer tiempo. Ahora nosotros vamos a salir a tratar de ganar el partido a nuestra manera”, afirmó Coleoni como para motivar aún más a sus jugadores.l