En sus 25 años, la academia La Chacarera vuelve a La Salamanca

29/01/2020 - 00:35 La Banda

La academia La Chacarera, del profesor Humberto Romano Marucci, que este año debuta con una formación totalmente nueva bailando en el Festival Nacional de La Salamanca, se prepara para festejar sus 25 años, que celebrará el próximo 15 de febrero.

Luego de desempeñarse como docente en la academia municipal de folclore Julio Argentino Jerez, de la ciudad de La Banda, Marucci decidió abrirse camino y trabajar a su manera, por lo que armó la academia La Chacarera en 1995.

“Ya tenía una hija y estaba en camino la segunda, Susana y Carolina. No quería que se críen sin padre como yo, así que dejé un trabajo en La Quiaca (trabajaba quince días allá y otros quince aquí), y también renuncié a la academia Néstor Garnica, en el barrio Cabildo Santiagueño”.

Trabajó en un lavadero de autos, y al mismo tiempo consiguió auspiciantes pegando afiches en comercios, y así pudo crear su academia en el salón de Canillitas, Quintana y Vicente López: “En aquella primera clase tuve mis primeras alumnas, han sido cuatro hermanas, Magalí, Debi y Gisela Salomón y ‘Rulito’ Salomón, su prima”.

Golpeado por la decepción de la baja convocatoria, dio una segunda clase con idéntica asistencia. Pero a la tercera aparecieron algunos ex alumnos de otras academias y otros chicos nuevos se fueron sumando a lo largo del año 1995.

En 1997, decidió dictar un taller de danzas folclóricas para principiantes, cuyo slogan era “Aprendamos para bailar en los festivales”. De ese modo afirma haber “descubierto una veta muy importante, tenía el doble de alumnos, entre jóvenes y adultos”.

Otro gran cambio puso en marcha al advertir que todas las academias de La Banda enseñaban “para competir”, entonces empezó a enseñar “figuras, coreografías para espectáculos”.

Actualmente, tiene tres grupos de adultos, algunos que van a debutar este año en La Salamanca. También niños, que ensayan en el playón de la escuela Normal de La Banda.

La danza empleada como terapia para pacientes

Llegó un momento en la vida de la academia La Chacarera, señalado por el profesor Marucci como muy particular. “Empezaron a llegar pacientes que me decían ‘me manda el cardiólogo a que haga una actividad’, ‘estoy dejando el cigarrillo’, ‘el psicólogo me manda a que haga alguna actividad recreativa’, otros por estrés, o con problemas de cáncer. Yo desconocía todo eso. En el 99 le plantee a un cardiólogo amigo que me enseñó cómo tratarlos. No me cobró nunca un peso. También me recomendó un psicólogo. Desde entonces cambié. Dejé de enseñarles como si fuéramos a bailar en certámenes. Cambié mi forma de trabajar para que disfruten en vez de sufrir la danza”.l