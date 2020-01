Olímpico va por su primer triunfo del 2020 ante Peñarol de Mar del Plata

29/01/2020 - 01:49 Deportivo

Olímpico inició el 2020 con tres derrotas consecutivas, pero esta noche tendrá una excelente oportunidad de conseguir la primera victoria del año. En el Vicente Rosales enfrentará a Peñarol de Mar del Plata, que viene de racha.

Desde las 22, el equipo de “Leo” Gutiérrez intentará recuperarse de las derrotas sufridas ante Regatas (87 a 83), Weber Bahía (93 a 80) y Peñarol (99 a 78), que lo hicieron caer a la decimoséptima posición, con un récord de 5 triunfos y 8 caídas.

Peñarol, en cambio, derrotó sucesivamente a Gimnasia (109 a 83), Olímpico (99 a 78), Estudiantes (92 a 72) y La Unión (97 a 82) para trepar a la novena ubicación, con 9 triunfos y 8 derrotas.

El partido de esta noche tendrá como condimento adicional la chance de revancha para el conjunto bandeño, que el pasado lunes 20 del corriente perdió ante el “Milrayitas” en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Olímpico cumplió una floja tarea en el aspecto defensivo y tuvo muchos problemas para contener a Melvin Johnson, Patricio Tabárez y Juan Pablo Cantero.

Esta noche, Ricardo Glenn jugará su primer partido con la camiseta de Olímpico, tras haber sido utilizado frente a Peñarol y Weber Bahía, en calidad de visitante. El pívot estadounidense llegó para reemplazar a Thomas Gipson y continúa siendo evaluado por el cuerpo técnico.

Ganar es clave para el conjunto bandeño, que necesita sumar para alejarse de la zona baja de la tabla de posiciones.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros partidos: desde las 21, Platense vs. Boca (por TyC Sports); 21.30, Argentino de Junín vs. San Lorenzo y San Martín vs. Weber Bahía.l