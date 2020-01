Soldano sería el compañero de Tévez en el ataque

30/01/2020 - 01:32 Mundo Boca

El delantero Franco Soldano tiene más chances que Ramón Ábila de acompañar a Carlos Tévez y convertirse en el reemplazante del desgarrado Mauro Zárate en el ataque de Boca Juniors con vistas al partido del próximo domingo a las 21.45 ante Talleres, en Córdoba, por la 18va. fecha de la Superliga.

En cuanto al suspendido Carlos Izquierdoz, su reemplazante en la zaga central ‘xeneize’ será nuevamente el paraguayo Junior Alonso, que ya lo relevó a los 21 minutos del primer tiempo ante Independiente, cuando fue expulsado por doble amarilla el ex Lanús.

Estas opciones se desprendieron de los trabajos en espacios reducidos que realizó ayer el plantel boquense en horario matutino y vespertino.

De esas tareas también tomó parte en ambos turnos el arquero Esteban Andrada, que se entrenó por primera vez con el plantel desde la lesión que sufrió el 15 de este mes, aunque de cualquier manera Marcos Díaz será el titular en el partido que el equipo ‘xeneize’ afrontará en el estadio Mario Alberto Kempes.

Andrada practicó una hora junto al resto de sus compañeros por la mañana y otra más estuvo en el gimnasio y en kinesiología, ya que el entrenador Miguel Angel Russo no quiere apresurar el proceso de recuperación del arquero de la selección nacional.

Boca se entrenó en el predio de Ezeiza por la mañana y por la tarde, en esta última oportunidad bajo una tenue llovizna.

Tras una hora de ejercicios físicos bajo las órdenes del preparador físico Damián Lanatta, el plantel practicó definición y fútbol en espacios reducidos, actividad esta última que repitió por la tarde.

Boca está tres puntos por debajo del líder River Plate en la Superliga, emparejado con Argentinos Juniors, y visitará a un Talleres que viene de caer goleado por 4 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. El árbitro en el estadio Mario Alberto Kempes será Fernando Echenique.

Boca volverá a entrenarse hoy desde las 9.30 en el predio de Ezeiza, pero solamente en turno matutino, porque las jornadas dobles son los miércoles solamente.

Boca viajará el sábado en vuelo charter a Córdoba y jugará el domingo a las 21.45, retornando a Buenos Aires inmediatamente finalizado el cotejo.

Caso Zambrano

En tanto está previsto que hoy llegue el transfer de Dínamo, de Kiev, para habilitar al zaguero peruano Carlos Zambrano, que en principio llegará comprado al club ucraniano en 1.100.000 euros y firmará contrato por tres años.

Y finalmente en las últimas horas el ex candidato a presidente de Boca por el anterior oficialismo, Cristian Gribaudo, salió a defender la designación de Mauricio Macri como titular de la Fundación FIFA y respondió a las críticas del actual mandatario ‘xeneize’, Jorge Ameal.

“A Macri lo convocaron para ese cargo en Fifa por lo buen presidente que fue en Boca y no por su actuación política”, argumentó Gribaudo, en respuesta a Ameal, que había fustigado al ex primer mandatario argentino al decir que “los políticos deben hacer política y no mezclarse con el fútbol”.l