El inusual método que emplearon los habitantes de una aldea para acabar con los ataques de los monos

30/01/2020

Los habitantes del pueblo indio de Sikandarpur ingeniaron un método bastante inusual e insólito para enfrentar la amenaza de miles de monos: disfrazarse de osos.

A lo largo de los últimos meses, más de 2.000 monos aterrorizaron y perturbaron la vida de los ciudadanos. Es por dicho motivo, que dos de sus habitantes, decidieron disfrazarse de osos, para asustar a los primates.

"Ahora hacemos turnos para vestirnos de osos y vigilar la aldea. Fue uno de mis parientes quien me contó la idea", expresó Ram Lalit Verma, jefe de la aldea, a los medios locales.

Los vecinos lanzaron una colecta para recaudar el dinero y comprar tres disfraces por 1.700 rupias indias (casi 24 dólares) cada uno.

Por el momento, parece que la técnica está funcionando, ya que los ataques de los monos han disminuido notablemente. Anteriormente tuvieron lugar 150 casos, que afectaron especialmente a niños.

El Departamento Forestal de la localidad, señaló por su parte que debido a la falta de fondos económicos, no se podrá capturar a los animales. "Atrapar a un mono costaría casi 600 rupias (8,41 dólares) y la última vez que recibimos fondos (para ese fin) fue en el 2018", contó un oficial forestal, agregando que si el truco resulta verdaderamente efectivo, lo utilizarán en otras aldeas.

