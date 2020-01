Insólito: un pasajero de avión utilizó un casco de moto para evitar contagiarse del “coronavirus”

30/01/2020 - 22:14 Mundo Web

Un hombre preocupado por la enfermedad que azota a China y otros países, el coronavirus, utilizó un insólito medio para evitar el contacto y de esta forma contagiarse. Se puso un casco de moto en un vuelo que se dirigía desde China a Australia con el fin de evitar ser infectado.

El sujeto fue visto con el protector en la cabeza, a lo largo de las 9 horas de duración del vuelo, lo que llamó la atención del resto de los pasajeros, que debieron esperar que el personal a bordo rocearan desinfectante por toda la aeronave para poder despegar.

"Estaba en la previa del vuelo a Shanghai y juro por Dios que no vi a nadie sin una máscara, aunque algunas llamaron mucho la atención", afirmó Marina Jambrina al medio "The West Australian".

Las personas están usando distintos métodos caseros, aunque no tan eficaces para cubrirse y no contagiarse de ninguna enfermedad en el citado país asiático.

De acuerdo a lo informado por medios nacionales, el suministro del equipo de protección se está agotando en el país asiático y las autoridades están restringiendo la práctica de aumentar los precios de las máscaras faciales.

Ciudades como Beijing fueron sancionadas por vender en sitios oficiales, los métodos de protección con aumentos astronómicos, lo que hace que la gente invente lo que pueda para evitar contagiarse de lo que ya provocó más de 132 muertos en la región.

