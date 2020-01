Ya están programados los partidos del Papi Fútbol de Frías Preparación 2020

31/01/2020 - 00:28 Interior

CHOYA, Choya (C). En el estadio Juan “Sívori” Sayavedra de Frías se disputarán los juegos pertenecientes a la C50 y C40 de la Asociación Friense del Papi Fútbol.

Para hoy (viernes) el programa de encuentros del torneo Municipalidad de Frías “Preparación 2020” arrancará a las 20 con los partidos de Ubela vs Colonia Achalco; Defensores de Sumampa vs Gomería Mis Amores; Abuelos de Messi vs M. Aguilar Ing; Supermercado vs Los Maestros. Esta competencia pertenece a la C50. La punta está en poder de Defensores de Sumampa y Abuelos de Messi con 6 unidades.

Mientras que la C40 se jugará de manera integra mañana (sábado). El inicio está previsto para las 17.30. El programa será el que se detalla a continuación: Los Amigos de Siempre vs. M y M Deportes; Despensa Amaia vs. Metal Dina; Kiosco Watito vs. Tienda M y C; Maturano vs. Panificadora La Única; Agustín Maderas vs. Sandro Construcciones y Yapeyú vs. Farma Frías. Son punteros Tienda M y C y Panificadora La Única con 12 puntos.l