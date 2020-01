El “Sapo” Gustavo Coleoni anticipó que para traerse algún punto deben “salir dispuestos a atacarlos”

31/01/2020 - 01:08 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni habló ayer en conferencia de prensa y aseguró que para poder sumar puntos ante el puntero de la Superliga, deben salir a atacarlos ocupando bien los espacios y estando atentos.

También manifestó que ganarle a River Plate, es un objetivo difícil, pero no imposible.

“Para traernos algo, debemos atacar. Estar alerta, atentos. La presión y cubrir las coberturas tenemos que hacerlo rápido. En Mendoza sentimos que nos faltó animarnos más o proponer la idea. Lo hicimos, pero nos quedó las ganas de ser nosotros. Que nos sirva de aprendizaje, para no volver a cometer los mismos errores”, anticipó Coleoni.

“Entrenamos para hacer lo mejor y ser competitivos. Somos once contra once. No es imposible, pero sí difícil. Vamos a ir a buscarlo. Estoy seguro de nuestra fortaleza”, amplió.

El “Sapo” también aseguró que para este partido llegan en mejores condiciones, en comparación a la final de Copa Argentina que disputaron en los últimos días de diciembre pasado.

“Somos ofensivos y no damos pelotas por perdida y ahora tenemos incorporado más cosas, como pases verticales y un equilibrio al momento de defender. Atacaremos los espacios y cuidaremos los nuestros”.

Coleoni también contó que no siente ansiedad, pero que sí trata de disfrutar el presente.

“Disfruto mucho de mi profesión. Podemos ganar, perder o empatar. No todos los días vamos a jugar en el Monumental. Al menos para este equipo que está haciendo sus primeros pasos en la Superliga. Lo vivo con intensidad. Vamos a ir con los dientes apretados, en busca de un buen resultado”.

Coleoni también advirtió que River cambió la forma de jugar pero sostuvo que el objetivo de ellos es el mismo y que mantienen un fuerte convencimiento.

“Es diferente. El pensamiento es el mismo. Deciden todo bien. Es un equipo inteligente. Ahora es más posicional. Controlas a uno, pero otro se libera y te complica. Es un equipo maduro y con los conceptos claros”, abundó.

“Montiel y Casco van a tener nuestra atención para que no se sumen como atacantes. Presionarlos altos, no creo que nos dé resultado”, anticipó el DT.

Que Pitana sea el árbitro, nos deja tranquilos. Es uno de los mejores. Cuando nos dirigió contra San Lorenzo, echó a un jugador en el primer tiempo. No le pesó la responsabilidad”, fue la opinión de Coleoni, en referencia a la designación de Néstor Pitana para el juego ante River.

Por último Coleoni se refirió al estadio del campo de juego de River y dijo que no debe estar en malas condiciones.

“No creo que esté tan mal. Que no esté verde no significa que esté desparejo. Quizás no tenga el color que uno espera, pero seguro estará en buenas condiciones para jugar un buen partido”. River y Central Córdoba se verán las caras el domingo desde las 17.35, por la fecha 18º de la Superliga Argentina. l