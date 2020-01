Central con San Telmo y Güemes ante Banfield

31/01/2020 - 08:47 Deportivo

La organización de la Copa Argentina conformó el cuadro principal de la Fase Final y tanto Central Córdoba como Güemes ya conocen a sus rivales. El “Ferro” se medirá con San Telmo y el “Gaucho” con Banfield por los 32avos de final.

Restan definir los días, horarios y escenarios de los cotejos. En tanto que por el lado de los grandes, River Plate, último campeón, se cruzará con Defensores de Pronunciamiento (Federal A) y Boca Juniors hará lo mismo frente a Claypole (Primera D).

Newell’s Old Boys vs. El vencedor entre Sp. Peñarol de San Juan-Sportivo Desamparados de San Juan. Sarmiento de Junín vs. El vencedor entre Douglas Haig-Defensores de Belgrano (VR). Aldosivi (Md P)s. Talleres (RE).

Temperley vs. Dep. Riestra. Arsenal vs. Huracán Las Heras (Mdza). Estudiantes de Río Cuarto vs. El vencedor entre Chaco For Ever-Sarmiento de Resistencia.Talleres vs. Atlético de Rafaela.

Vélez Sarsfield vs. Dep. Camioneros de Luján. Rosario Central vs. El vencedor entre Boca Unidos-San Martín de Formosa.

Godoy Cruz (Mdza) vs. Justo José de Urquiza. San Martín (T). San Martín (SJ).

Racing Club vs. El vencedor entre Unión Sunchales- Sp. Belgrano de San Francisco. San Lorenzo vs. Liniers. Defensa y Justicia vs. Estudiantes de Buenos Aires. Tigre vs. Alvarado de Mar del Plata.

Independiente vs. Villa Mitre (BB). Boca Juniors vs. Claypole. Defensores de Belgrano vs. Almirante Brown. Atlético Tucumán vs. Comunicaciones. River Plate vs. Defensores de Pronunciamiento.

Huracán vs. El vencedor entre Sportivo Las Parejas-Sportivo Estudiantes de San Luis. Atlanta vs. Villa San Carlos. Patronato de Paraná vs. Instituto de Córdoba. Lanús vs. Real Pilar.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Sportivo Barracas. Unión de Santa Fe vs. Sportivo Dock Sud. Colón vs. El vencedor entre Ferro Carril Oeste de General Pico-Cipolletti de Río Negro. Argentinos Juniors vs. Cañuelas.

Estudiantes de La Plata vs. Deportivo Laferrere. Central Córdoba (Sgo) vs. San Telmo. Platense vs. Deportivo Madryn de Chubut. Banfield vs. Atlético Güemes (Sgo).

“Siempre es lindo jugar con equipos de Primera”

Apenas se conoció el cuadro principal de la Copa Argentina, el entrenador de Güemes, Pablo Martel, habló sobre el rival que van a enfrentar en los 32avos de final.

“Banfield tiene jugadores importantes como Bertolo, Dátolo y es un plantel dentro de todo joven, con algunos de experiencia. Siempre es lindo enfrentarse con equipos de Primera División. Hay que disfrutarlo y llegado el momento pensar en eso. La idea es ganar y seguir avanzando”, expresó el entrenador de los “gauchos” al respecto.