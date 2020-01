Quimsa, en busca del sexto triunfo en fila

31/01/2020 - 01:41 Deportivo

Quimsa se reencontrará con la afición santiagueña esta noche, cuando enfrente a Peñarol de Mar del Plata, en el estadio Ciudad, en busca de su sexta victoria consecutiva en la temporada 2019/20 de la Liga Nacional del Básquet.

El conjunto “fusionado” necesita un triunfo para mantenerse al tope de las posiciones y para seguir de racha, luego de las victorias obtenidas ante Platense (90 a 78), Estudiantes (79 a 68), La Unión (97 a 91), Regatas (93 a 89) y Gimnasia (91 a 87).

Peñarol, en cambio, ganó cuatro de los seis partidos que disputó en el 2020, pero en el último cayó frente a Olímpico (83 a 79) y quedó en octava posición.

El entrenador Sebastián González podrá contar esta noche con la totalidad del plantel, a pesar de que los jugadores vienen de una seguidilla de partidos, entre Liga Nacional, Súper 20 y Champions League.

Pero, además de lo físico, los jugadores mostraron fortaleza anímica, tras perder la final del Súper 20 ante San Lorenzo, y se recuperaron con una victoria ante Gimnasia y Esgrima para mantener el liderazgo de la competencia.

La “Fusión” aparece como candidato al triunfo en el partido de esta noche, pero no deberá confiarse excesivamente, porque el Peñarol de Gabriel Picatto es un equipo combativo y ante Olímpico demostró una gran variedad de recursos para convertir.

El respaldo de la afición santiagueña será fundamental para sacar adelante un partido durísimo, en el que la mayor presión estará del lado de Quimsa debido a su condición de anfitrión, su mayor presupuesto y su necesidad de mantener el número uno de la fase regular.

El público tendrá, además, la posibilidad de ver un espectáculo de primera línea, con jugadores de jerarquía de ambos lados.

El de esta noche será el primer enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos, mientras que la revancha se jugará el próximo 3 de abril en el Polideportivo Islas Malvinas.

Otros partidos

Esta noche también habrá otros tres enfrentamientos: desde las 20, Libertad de Sunchales vs. San Lorenzo de Almagro, con “Penka” Aguirre (por DirecTV); 21.30, Estudiantes de Concordia vs. Comunicaciones de Mercedes; 22, La Unión de Formosa vs. Weber Bahía.l