Nicolás de los Santos: “Creo que nos volvimos a sentir bien como equipo”

31/01/2020 - 01:44 Deportivo

Nicolás De los Santos volvió a ser ese jugador determinante que todos conocemos y Olímpico metió un partido clave en lo anímico frente a Peñarol en el Vicente Rosales.

Tras el encuentro, el base armador bahiense se mostró feliz por la victoria y por los progresos que mostró su equipo en el juego.

“Necesitábamos ganar. Veníamos de una mala racha y la verdad que conseguimos un triunfo importante. Creo que nos volvimos a sentir bien como equipo. La clave fue atrás, en la defensa. Fue una semana dura, en la que trabajamos haciendo hincapié en eso y hoy lo pudimos plasmar en la cancha”, señaló “Nico” en la sala de conferencias del club.

Consultado por su rendimiento individual, opinó: “Sé que no estaba pasando por un buen momento. Necesitaba un partido así. El equipo me necesita como nos necesitaba a todos. A nosotros no nos sobra nada, no va a venir ningún jugador a salvarnos. Ofensivamente estuvimos más fluidos, nos pasamos mucho más la pelota. Todos tuvimos un momento en el partido, que anotamos y creo que ahí es donde nos sentimos mucho más cómodos, cuando no pecamos de individualismo, de tirar forzado y el rival se siente más fuerte. Si presionamos la pelota, como lo hicimos hoy, vamos a ganar muchos más partidos”.

“Leo” Gutiérrez

Por su parte, el entrenador Leonardo Gutiérrez realizó un balance del juego ante Peñarol.

“El equipo necesitaba una victoria. Teníamos que sacarnos esta mochila de no poder ganar en este año y volver al empezar. El equipo cree en las posibilidades y en el nivel que puede llegar a tener para encarar el resto de la liga. Hay que seguir trabajando, hay que seguir por este camino defensivamente. Como les dije a los chicos: la defensa nos puede llevar a ganar muchos partidos y si podemos ser más constantes defensivamente, vamos a ser más competitivos”, explicó el entrenador cordobés.

“Leo” habló además de Nicolás de Los Santos y Trevor Gaskins, las figuras ante Peñarol.

“Sabemos lo que Trevor puede dar ofensivamente. Y defensivamente es un buen jugador, es correcto y en los momentos claves se encargó de defender al mejor jugador del equipo rival y lo defendió bien. Y Nico necesitaba un partido como éste para su confianza, para levantar su cabeza y pensar que no está todo mal en él sino que está haciendo las cosas bien para seguir creciendo como jugador. Tiene un potencial tremendo. No vamos a descubrir nada de lo que es Nico De los Santos, pero necesitaba un partido así para saber que él puede anotar, puede hacer jugar al equipo, puede defender bien como lo hizo hoy”, concluyó.l