Tras el éxito de Narcos en A&E llega "El Chapo"

31/01/2020 - 22:35 Pura Vida

A&E estrena la serie “El Chapo” tras el éxito de Narcos, el próximo 3 de febrero, de lunes a viernes en horario estelar, en su primera y segunda temporada. Este drama narra la verdadera historia del ascenso, captura y fuga del famoso líder narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Protagonizada por Marco de la O en la piel de Guzmán, Humberto Busto, quien encarna al corrupto político mexicano Conrado Sol; Alejandro Aguilar, Diego Vásquez, Juan Carlos Cruz, entre otros destacados actores, la primera temporada, de nueve episodios, comienza con Joaquín Guzmán Loera, de 30 años y a lo largo de tres décadas, desde el año 1985, cuando entra al mundo del narcotráfico en el cártel de Sinaloa, hasta su estadía en prisión en 1993.

La segunda temporada, de 12 capítulos, inicia con la primera fuga del narcotraficante mexicano, el 19 de enero del 2001 del penal de Puente Grande, Jalisco, lo que deja al descubierto el importante papel que jugó la corrupción y los funcionarios gubernamentales a cargo de la administración de justicia en México. Tras el escape, “El Chapo” se convirtió en el narcotraficante más mediático de Mexico y en un atractivo botín político ya que su recaptura tenia un alto precio. Esta temporada, además, muestra la lucha del capo por convertirse en el líder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

A través de todas sus temporadas -34 episodios- que pondrá por primera vez en exclusiva en televisión paga el canal A&E, esta serie refleja con honestidad quien es “El Chapo”; su lado más oscuro: el de narco, su relación con los gobiernos y el del asesino: y también su vida como un padre y un esposo. La construcción del imperio de Joaquín Guzmán se ve interrumpida por su arresto, un evento que pone en movimiento “el mito del Chapo”.

Marco de la O: “Fue difícil estudiar al Chapo”

Marco de la O, quien interpreta al “Chapo” en la reconocida narcoserie, recordó que el mayor reto que implicó como actor asumir un papel de tal envergadura fue la de estudiar detalladamente los gestos y comportamientos del “Chapo”.

“Fue difícil estudiar al Chapo. Leí varios libros escritos sobre él, pero ninguno me decía cómo caminaba, cómo hablaba, entonces, decidí meterme a internet y me dije, me voy a fijar en tres capturas para hacer a este ser humano que ríe, llora, camina, como tu y yo. Me fijé primero en que tiene una pequeña sonrisa retadora como diciendo, aquí mis chicharrones truenan y es justamente donde aquí abordé mi primera temporada, como la parte desafiante. Mi segunda captura fue el retrato de su parte oscura donde no tiene sonrisa, estaba impávido; y la tercera es donde vemos a un personaje más temeroso. Tiene miedo, voltea para arriba y lo ves con miedo” destacó Marco de la O en su construcción del protagónico.

El Chapo está creada por Silvana Aguirre y Carlos Contreras. La tercera temporada se estrenará por la señal televisiva A&E.l