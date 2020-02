FÚNEBRES | 2 de febrero de 2020

01/02/2020 - 01:49 Funebres

Fallecimientos

1/2/20

- Reyna Angélica Gómez

- Antonio Sánchez (Clodomira)

- María Antonia Arroyo Galvez de Kvapil

- Bianca Melina Cancino Bonemberg (La Banda)

Sepelios Participaciones

ARROYO GALVEZ VDA. DE KVAPIL, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Sus hijos Antonio y María Elena, sus hijos pol. Lilian y Pepe, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C de duelo P L Gallo 340(SV) CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARROYO GALVEZ VDA. DE KVAPIL, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Ya estás descansando en brazos del Señor, querida Yaya Pety: Vivi García Olivera, Alfredo Quiroz, Angélica y Rosario Quiroz. "Que brille para ella la luz que no tien fin".

ARROYO GALVEZ VDA. DE KVAPIL, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Carolina Molinari Herrero, Cecilia Molinaria Herrero y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

ARROYO GALVEZ VDA. DE KVAPIL, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Sonia Quiroz y Josefa Carrasco de Quiroz lamentan profundamente el fallecimiento de la madre de María Elena. Ruegan ocnsuelo para su familia y elevan una oración en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

BUSTAMANTE DE CORNELI, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Ada Roldán de Pons participa con pesar el fallecimiento de la madre de su amiga Guty y hace extensivo a los demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE DE CORNELI, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Blanca Acuña, sus hijos Santiago y Eduardo Piña y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su vecina y amiga Berta y acompañan en este difícil momento a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CABRERA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus ex compañeros de la Escuela de Formación Prof. y Cap. Lab. Nº , Maria Adela Palumbo, Norma Herrera de Cano ,Lelia López y Silvio Torrez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios pronta resignación para su flia.

CHAVARRI, ENRIQUE VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/20|. Nilda y Lucía Riachi participan con gran dolor la partida a la casa del Padre de nuestro querido amigo Pichón. Elevan oraciones para que derrame bendiciones sobre su esposa e hijos.

CHAVARRI, ENRIQUE VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/20|. Lic. Marga Tapia participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su amiga Dra. Olga Chavarri. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

CHAVARRI, ENRIQUE VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/20|. Socios, médicos y personal de la firma Sanatorio Norte SRL participan con profundo dolor su fallecimientoy ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, REYNA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Su esposo Ricardo Soria, sus hijos Emilio Gómez, Maria, Ricardo, Ramón, Julio, Diego, Mario y Domingo Soria, h. pol., nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de San Marcos.COB.NORCEN S.R.L SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MITRE DE NAVARRETE, FRANCISCA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Margarita del V. Navarrete de Bravo, Sara B. Navarrete de Hounau y Ramón E. Navarrete participan con mucho dolor esta inesperada noticia del fallecimiento de la querida "Shula". Acompañan espiritualmente a suprimo hermano Ramón con sus hijos y respectivas familias como también a la familia Mitre. Aunque razones de salud impiden estar personalmente, los abrazan fraternalmente y les ofrece sus oraciones diarias a Dios y su santa Madre, rogando por el alma de las querida " Shula" en su eterno descanso y el infinito brillo de la luz del cielo sobre ella. Por la resignación cristiana de su esposo, hijos y toda la familia.

MITRE DE NAVARRETE, FRANCISCA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañamos con afecto a su esposo y sus hijos Eduardo y Alberto. Descansa en paz. José Chara y Sra.

NAUFAL, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Nena Neme y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos difíciles momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

NAUFAL, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Enrique Castaño y Nely desde la distancia participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y amiga, con dolor abrazamos a sus hijos Darío, Guillermo, Liliana y a sus hermanos Roberto y Carlos. Rogamos oración en su memoria.

NAUFAL, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Susana Galván y sus hijos Fernando y Andrea Juárez, te recordaremos siempre, estarás en la Gloria con el Señor. Acompañamos a sus hijos, hermanos y flia. en el dolor. Oramos en su memoria.

SILVA, CARMEN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció 30/1/20|. Sus hermanos Zulma, Nigelia, Coca, Coli, Caico, Juan, Atilio, Duri, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatoproaxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

WEYENBERGH, BERNARDO ERNESTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Nilda y Lucía Riachi participan consternadas el fallecimiento del hermano de nuestra querida amiga Negrita, piden que el Altísimo lo reciba en su trono y que les dé pronta resignación a su familia.

WEYENBERGH, BERNARDO ERNESTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Carlos Guillermo, Jorge Eduardo, Enriqueta Rentería Weyenbergh y Adriana Cerro de Rentería participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a la familia Weyenbergh Palacio.

WEYENBERGH, BERNARDO ERNESTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Malena, Minola, Manuel, Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ, LIDIA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. "Ha pasado un año desde que dejaste este mundo y te fuiste al cielo, pero nada será capaz de borrar tu recuerdo de nuestros corazones". Su esposo Antonio, sus hijos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Para rogar por su eterno descanso.

HERRERA, CARLOS LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/20|. Carlitos viajaste al reino de los cielos. Seguramente estás alabando junto a María a nuestro Señor Jesucristo. Excelente amigo y ex compañero de la promo 69 de la escuela Centenario. Se ofrece una misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

IBÁÑEZ DE RAMÍREZ, NORMA GRACIELA (Iki) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/15|. "Nuestro amor es infinito y eterno: así fue, así es, así será. Siempre estás presente, en cada acción, en cada pensamiento con tus enseñanzas, con todo lo que pudiste sembrar, aunque hace mucha falta tu presencia física. Gracias por todo amor de nuestras vidas". Su esposo José Pastor, sus hijos María del Mar y José Julio y su nieta Alma, al cumplirse 5 años de su fallecimiento, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Ntra. Sra. del Pilar del Bº Autonomía.

PERALTA, NÉSTOR LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Hace 1 año se acabó tu recorrido por este mundo. Es muy difícil aceptar el dolor que nos has dejado, es algo inexplicable querido padre, sin embargo, quedaron tus ejemplos, tus enseñanzas y tu voz como eco en el tiempo. Gracias por ser un buen amigo, un gran compañero y el mejor padre; fuiste muy valioso en cada uno de los momentos de nuestras vidas. Le pedimos a Dios que te conceda la paz eterna. Su familia invita a la misa a realizarse en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20,30 hs.al cumplirse un año de su fallecmiento.

SAYAGO, JUAN LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. Sus hijos, nietos y demás familiares, invitan a la misa a realizarse en la Iglesia Catedral Basílica hoy a las 20,30 con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento y pediremos por su eterno descanso.

Sepelios Participaciones

CANCINO BONEMBERG, BIANCA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Su tío Alberto Quintana, su esposa Ñata, sus hijos Ariel, Luis y Graciela participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANCINO BONEMBERG, BIANCA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. María Ignacia Castiñeira, sus hijos Estrella y Andrés Pereyra y familia participan su fallecimiento y ruegan que brille para ella la luz que no tiene fin.

CANCINO BONEMBERG, BIANCA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Propietarios y personal de Bicicleteria Pereyra participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CANCINO BONEMBERG, BIANCA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Paula Rafael su hija Alicia Neder, su nuera María Inés Soria y sus nietos Sahira y Miguel Antonio Neder participan con profundo dolor su fallecimieto y ruegan oraciones en su querida memoria.

CANCINO BONEMBERG, BIANCA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. La Asociaciòn Civil Un Pelito de Esperanza participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de profundo pesar.

CANCINO BONEMBERG, BIANCA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. "Que los ángeles te reciban en el cielo y seas luz que resplandezca en tu familia. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". El Padre Gastón Cuello y la comisión de Nuestra Señora de la dulce espera, de la Parroquia Cristo Rey, acompañan a su abuela Telva.

CANCINO BONEMBERG, BIANCA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Bianca: ejemplo de alegría, a pesar del dolor y el sufrimiento, luchaste hasta el último momento por tu vida, dejando hullas, de amor en el corazón de tu familia y amigos. Descansa en paz en los brazos de Jesús. Acompañan a las familias Cancino-Garces; tus amigos de siempre: Héctor, Betty, Walter, Doris, Anita, Ida, Luis, Cristina y Dora.

Invitación a Misa

LEGUIZAMÓN DE LENCINAS, MARGARITA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/15|. "No me recuerden ausente, no me busquen en el olvido, búsquenme dentro de sus sentimientos, dentro suyo, ahí estaré siempre". Su hijo Reynaldo Eberto Lencinas y familia invita a la misa que se oficiará mañana Domingo 2/2/20 a las 11 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse el 5to. aniversario de su partida a la Casa del Señor.

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Madre: te fuiste hace un año y no logro asimilar tu partida. Sé que en el cielo estás bien junto a Dios y desde allí me iluminas en este difícil vivir sin tu presencia, tu compañía y tus sabios consejos. Tu hijo Domingo Mansilla invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol para rogar por la paz de su alma.

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Juanita: hoy hace un año que Dios te llamó, para compartir el patio Celestial, junto a tus seres queridos y las chicas de la Comunidad de San Nicolás, que te presidieron. Ahora, las que rezamos el rosario, junto a María: Chicina, Cuca, Corina, Nely, Gringa, Antonia, Martina, Gilda, nos uniremos en la Santa Eucaristía hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para pedir que continúes descansando en paz y siempre envíes bendiciones para todas nosotras. Un cariño al cielo.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Mi vieja Carmencita, cuanta falta nos haces, hoy hace 3 años que nos dejaste. Gracias por haber existido y ser la luz de nuestras vidas. Te extrañamos, te amamos y te llevaremos en nuestro corazón. Tus hijos Nancy, Mariela, Rafael, Mónica, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Sepelios Participaciones

MOLINA DE SOSA, YRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Yrene: amiga y excompañera, hoy tu alma decidió partir hacia el mundo de tus sueños, donde nada duele, donde todo es dicha y alegría, disfruta de tu nueva vida. Que Dios te reciba en sus brazos. Franco Díaz y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

MOLINA DE SOSA, YRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marica Acuña, su esposo Osvaldo, sus hijos Marcelo, Franco, Vanesa y familia. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA DE SOSA, YRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Te despedimos con mucho cariño tus vecinos del Barrio Polígono, Adriana Chazarreta, José Umaño, Elpidio Orellana, Juan Bonahora, Flavio Riveros, Nilda Herrera, Juan Herrera, Mauricio Herrera, Ramón Chazarreta, Elva y Rochi, Aníbal Chazarreta y sus respectivas familias acompañamos a su esposo e hijos.

MOLINA DE SOSA, YRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Hasta siempre querida Yrene, tus vecinos Ramón y Lili, hijos Diego, Daniela, Rodrigo, Mily y Juanjo Chazarreta, nietos Rodrigo y Marianella. Descansa en paz.

SÁNCHEZ, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Su esposa María Elena Ruiz, sus hijas Dominga, Ángela, María Elena y Anta, sus nietos Gastón, María de los Ángeles, Vanina, Fabiola, Sebastián, y Marco Antonio, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailin (S/V). Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

Recordatorios

OLCHINSKY, KURT (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Hoy es tu cumple años y también el sexto mes de tu partida al Reino de los Cielos, vivirás en el recuerdo de un ser que te ama. Tu esposa Mirta. Ruego a Dios por tu descanso en paz y brille para ti la luz que no tiene fin (Frías).