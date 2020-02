Herrera confía en dar el batacazo

01/02/2020 - 02:00 Deportivo

Central Córdoba afrontará mañana la difícil tarea de intentar sumar puntos en su visita al poderoso River Plate, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambos en el estadio Monumental. Pero el delantero ferroviario Jonathan Herrera confía plenamente en que ese objetivo se puede lograr y hasta aseguró que tienen un “70 por ciento de chances de ganar”.

“Si hacemos las cosas bien y corremos todos, sí. Los jugadores de River se despistan mucho atrás y nosotros tenemos una linda contra, con gente rápida arriba y a los costados. Tenemos la necesidad de ganar y vamos a jugar con otro esquema, que complica a nuestros rivales”, expresó el goleador del equipo, en la entrevista que mantuvo con Olé.

“Tenemos el 70% de chances de ganar. Si corremos todos, estamos mentalizados y nos paramos bien para que no nos metan esos pases filtrados, podemos hacer un gran partido”, añadió el delantero.

Jonathan Herrera también reveló cuál será el plan estratégico para defenderse del poderío ofensivo del equipo de Marcelo Gallardo.

“Debemos defender las diagonales de los delanteros y los pases filtrados adentro. Hay que estar bien parados y sacarles espacio para que no puedan generar juego”.

Sin embargo, el ex jugador de Flandria, no ve como un mal resultado traerse un empate.

“¿Cómo no voy a firmar el empate contra River? Es un equipo de jerarquía. Es el último campeón de la Copa Argentina y el que mejor juega en Sudamérica”, explicó.

Herrera también aseguró que a pesar de que River haya cambiado la táctica, la intensidad es la misma.

“Juega de manera similar, siempre basándose en la presión después de la pérdida. Si bien cambió de esquema, todos sus jugadores vuelan. Ya saben a lo que juegan”, analizó.

Pero también aseguró que la idea de Central Córdoba se ve plasmada en el juego ofensivo.

“Contra Colón demostramos que vamos a buscar los partidos, como también lo haremos el domingo (por mañana) pero sabiendo que enfrente está el mejor equipo de Argentina. Contra ellos hay que tratar de terminar las jugadas y convertir las que tengamos”, recordó.

En comparación a la actualidad del equipo, manifestó que ahora están mejor que cuando se enfrentaron por la Copa Argentina.

“Creo que estamos a ese nivel y un poquito más. El domingo tuvimos muchas situaciones y bastante la pelota, y además estuvimos sólidos abajo. La ventaja es que ya nos conocemos del año pasado”.

Herrera también prefiere dejar atrás la final perdida y confesó que no le quedó ninguna espina clavada.

“A mi gusto, no. No me quedó ninguna sensación extraña. Yo la disfruté mucho, fue una final hermosa. Llegar hasta donde llegamos fue un orgullo para la provincia”, contó.

Herrera también recordó el mano a mano que le tapó Armani, en ese partido cuando todavía estaban empatados en cero.

“Al otro día lo vi, nada más, pero no le di mucha importancia. Me enfrenté a un gran arquero que me achicó bien y que encima es enorme”, recordó el delantero que mañana jugará desde el arranque, ante River Plate.

Partido especial para él

Jonathan Herrera reveló su sentimiento con River y espera poder cambiar la camiseta con Borré o Suárez, teniendo en cuenta que en el partido por Copa Argentina no tuvo esa posibilidad.

“No cambié con nadie porque me tocó el doping. Me quería matar, porque soy hincha de River y no podía hacer pis: ¡estuve casi dos horas!”, expresó. “El domingo ojalá la cambie con Borré o Suárez, pero si no se puede me gustaría Quintero”, cerró.l