Güemes busca recuperar la cima

01/02/2020 - 02:14 Deportivo

Güemes tiene la posibilidad de volver a quedar como líder de la zona A del torneo Federal A, si logra vencer esta noche a Sportivo Belgrano en lo que será la décimo sexta fecha.

El encuentro que será controlado por el colegiado correntino Jorge Sosa, se jugará desde las 20.30 en estadio Arturo “Jiya” Miranda del barrio Rivadavia.

Central Norte cayó anoche ante Boca Unidos, en Corrientes. y si Güemes logra quedarse con los tres puntos lo alcanzará en la cima de las posiciones.

El equipo de Pablo Martel empató en la reanudación del torneo ante Unión de Sunchales, como visitante y en lo que lleva jugado en este año, todavía no pudo ganar. Empató dos veces ante Central Norte por Copa Argentina y la igualdad ante el Bicho Verde. Por eso, esta noche el Gaucho intentará cortar esa racha ante su gente.

Con respecto al rival, el delantero David Romero anticipó que es un equipo complicado.

“Sabemos que es un rival duro, que vendrá a complicarnos. Tiene buenos jugadores que desequilibran, pero nosotros debemos pensar en lo nuestro y aprovechar nuestras armas para poder ganar. Sabemos que somos locales y no tenemos que dejar pasar la oportunidad. Los tres puntos tienen que quedarse en nuestra casa”.

En lo deportivo, Pablo Martel no confirmó el equipo, pero se estima que no habrá modificaciones y jugarán los mismos once que empataron en Sunchales. Es decir, formará con Mendonça; Valenzuela, Rodríguez, Giménez y Wagner; Montiglio, Juárez, López y Zelaya; Vega y Romero. l