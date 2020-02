Segunda fecha para el certamen Apertura 2020

01/02/2020 - 02:19 Deportivo

Los Clásicos Barriales hará jugar hoy la 2ª fecha del Apertura. Éste es el programa en cancha de 6º Pasaje: Los Sosa vs. La 202 Jrs (C 20); V. Borges vs. B. Colón (C 20); 6º Pasaje vs. Avenida. En Morumbí: Las Ojotas vs. Calle 15 (C 20); Los Tenas vs. El Milán (C 20); Los 3 Hermanos vs. 7º Pasaje (C 30). En Polid. de Borges: La Banda de Mario vs. Los de Gallo (C 20); Juv. de La Banquina vs Los Pibe de Martín (C 20); Bánfield vs. Los Amigo de Rita (C 30). En Fondo de Borges: Juveniles de Borges vs. Regalería Los 4 Hermanos (C 20); El Fondo de Borges vs La 203 FC (C 30). En Calle 107: La 106 Jrs vs. Amigos del Chino (C 20); Peti Jrs vs. La Banda de Pilli (C 20); Peti FC vs. Mal Paso (C 30). En Mal Paso: La Banda de Memo vs. Equipo de Gael (C 20); Amigos de La 18 vs. La Fusión (C 20). En la Loma: Los Pibes de la18 vs. Juveniles del Gas (C 20); Eskendra vs. Gas de Estado (C 30); La Unión del Oeste vs. Calle 4 FC (C 30).

En Chañar: Los Primos Unidos vs- La 104 JRS (C 20); PSG vs. El Juanfe (C 30); Chañar vs. Barrio Borges FC (C 30). En Santa Rosa: Santa Rosa JRS vs. Los Diablo Rojos (C 20); Santa Rosa FC vs. Rifas Tuni FC (C 30). En Bocha: Pasaje 421 Jrs vs. El Salvador (C 20); Pasaje 421 FC vs. La Eskina de Kennedy (C 30). En San Martín: San Martín vs. Juanfe Ibarra (C 20); Juv. de Juan Felipe Ibarra vs. Los Pibe de Primero (C 20). En Villa Grimaneza: La Barra vs Juv. del Paseo Colón (C 20); Mario FC vs. La Bajada (C 20); Carro Bar Chara vs. Los Calambres (C 30). En S. Lorenzo: Los Pibe del Pasaje vs. Kiosco Roxi (C 20); San Lorenzo vs. Joako (C 20). En Suboficiales: 1º Pasaje vs. La Comandante (C 30); Los Peregrinos vs. Herrería Juan Ramón (C 20). En Tarapaya: Juv. de Tarapaya vs. Alberdi FC (C 20); 3º Pasaje vs. E. del Norte (C 20); El B. de Tarapaya vs. M. Milagrosa (C 30). En Campeones del 28: Los Pibes de Cáceres vs. Detalín (C 20); La Pueryrredón vs. La Gobernador (C 20). En Ruta Nº9: Q+Q vs. Sociedad Avanzada (C 20); Q+Q vs. Los Pumas (C 30).l