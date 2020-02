Juegos atractivos por el torneo Omar Gerez

01/02/2020 - 02:20 Deportivo

Hoy se jugará 3ª fecha torneo de Verano 2020 Omar Gerez. El 1º duelo será a las 17, y el 2º a las 18.50. En cancha Aranda: Progreso FC vs. Amigos de Ramón FC. En Clodomira; Esta. de Serv. Anabel FC vs. Corralón Anicar FC. En Antaje: Antaje FC vs. Los Lamentos FC. En Verano: Farmacia Abdala FC vs. Diseños FC. En Agricultores: Taponazo vs. Clodomira FC. En Pujio: Agricultores FC vs. Club San Germés FC. En Polly: Casa Maud FC vs. La Católica. En Pujio: Metalur. Dorrego FC vs. Atsa FC. En Polly: Bánfield FC vs. Iopse FC. En Pujio:Bánfield FC vs. Barrio Borges. En Luz y Fuerza: Piquito FC vs. La Católica FC. En La Banda: Deportivo Rec. FC vs. Club S.y D. Menéndez FC. En Luz y Fuerza: Amigos Textiles FC vs. Isa Insta. Sanitarias FC. En La Banda: Gremio Coca FC vs. Argentino Jrs. En Los Romanos: Excursionistas vs. Iosep FC; Posnet Sgo. FC vs. Esc.190 Chango Cárdenas FC. En Filial 23: Desafio FC vs. J. Ignacio FC; Filial 23 vs. Los Bucky’s. En Halcones: Cimes FC vs. Stilnovol FC; Roque y Amigos FC vs. Techos Mendieta FC. En Gringo: Joyería Luciana FC vs. La 22 FC. En cancha El Gringo: El Triángulo FC vs. Distri. Lealcito FC; Salamanca FC vs. Red Star FC.

En Cilindro: Def. Civil vs. Caja Apunse FC. En Cortez: Nueva Autonomía FC vs. Los Colos FC. En Rvia.: Rivadavia FC vs. Los Cejas. En V. La Barranca: G. Judicial FC vs. PS Esteban. En Mamita: Abogados Cat. vs. Los Murciélagos. En Cardozo: Vet. de Malvinas FC vs. Elect. SD. En Sayago: Los Amigos vs. Adi FC.l