Nuevo capítulo para el Confraternidad de Verano

01/02/2020 - 02:22 Deportivo

La Asociación de Futbolistas Amateur programa una nueva jornada del torneo de Verano Confraternidad 2020. El primer turno será a las 17.30, y el segundo irá a las 19. Este es el programa.

ç En Asociación Nº1: Campeones del 28 vs. Puente Alsina (C 50); Amigos de Pepe González vs. Veteranos de Güemes (C 55). En Asociación Nº2: Frutería Carlitos vs. Dejavú (C 50); Grasería Fernández vs. HC Lubricantes (C50). En cancha: Escuela Nº 102 vs. San Carlos (C 50); P. Nuevo vs. Almirante Brown (C 50). En cancha de Banco Provincia: Chacarita vs. Politécnicos (C 55); Banco Provincia B vs. Campeones del 28 (C 55). En Gremio Municipal: Amigos de Chuni Campos vs RC. Refrigeraciones (C 55); Lagartos Malvinas vs Abogados (C55). En San Isidro: 18.30, Mis Nietos vs. V. Hortencia (C 50). l