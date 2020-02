Dmitry Flis: “Nunca había jugado con temperaturas tan elevadas”

01/02/2020 - 02:32 Deportivo

Dmitry Flis recibió a EL LIBERAL en su departamento de la ciudad de La Banda, pero no para hablar de básquet sino de aspectos vinculados con su vida personal.

El ala pívot ruso, campeón de la Eurocopa Fiba en el 2006, de la Copa Uleb y la Copa del Rey de la temporada 2007/08, está disfrutando de su primera temporada en la Liga Nacional con la camiseta de Olímpico.

“En verano estuve barajando varias ofertas que tenía del extranjero, porque en mi mente tenía pensado salir fuera de España o fuera de Rusia, que fueron los dos únicos países donde jugué. Me llegaron varias ofertas y la verdad que la de Olímpico fue la que más me gustó. Miré lo que era la ciudad, el club, el entrenador (Leonardo Gutiérrez) y es la que más me convenció. Sin pensarlo mucho, vine para aquí”, comentó satisfecho de su decisión.

¿Le gusta la ciudad?

La temperatura es lo único que lo llevo un poco mal. La verdad que nunca había jugado a temperaturas tan elevadas, porque en Europa en verano se para la competición. Es lo único que me cuesta y estoy intentando adaptarme. Y en cuanto a la ciudad es muy tranquila, sin muchas cosas que hacer, pero a la vez eso es bueno para nuestro trabajo. Tienes que enfocarte en lo que haces, en los entrenos y en los partidos”, explicó.

¿Tuvo oportunidad de probar la comida típica de la provincia?

La verdad que yo no salgo mucho de la dieta que tenemos. Entonces, no he probado muchas cosas de aquí. Siempre como en el mismo sitio y no podemos ir cada día a los restaurantes a comer las comidas típicas de aquí, salvo de algún asado que hemos hecho con el equipo, y empanadas santiagueñas que son muy ricas.

¿Cómo ha sido la adaptación al plantel?

Con todos los compañeros me llevo bastante bien. No hay nadie en especial que sea mi mejor amigo, pero yo creo que con todo el mundo me llevo bien. Todos son buenos compañeros y ha sido bastante fácil integrarme en el equipo desde mi llegada.

¿Cómo es vivir solo?

A los 15 años me fui de casa. Entonces para mí es lo normal vivir solo y tener que hacerte las cosas. Desde pequeño me he acostumbrado.

¿Cómo es su ciudad natal comparada con La Banda?

“La ciudad donde nací (Kaliningrado) es bastante parecida a La Banda. Es una ciudad pequeñita, tiene 40 mil habitantes. Es chica, es muy tranquila, no tiene muchas cosas para hacer. Con 15 años me fui a San Petersburgo y ahí comenzó mi carrera.

¿Qué le generó el trágico fallecimiento de Kobe Bryant?

Fue una noticia muy triste para todo el básquet del mundo. Después de Michael Jordan, Kobe ha sido el mejor jugador del mundo e irse con 41 años es una gran pérdida para el baloncesto. Para mí ha sido el doble porque justo el día antes también murió un ex compañero de equipo, que se llamaba Robert Archibald, que habíamos jugado siempre juntos. Fueron dos días bastante trágicos para mí.l