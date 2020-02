Una chacarera llegó a un famosísimo videojuego que es furor en el mundo

01/02/2020 - 11:23 Santiago

De Santiago del Estero para todo el planeta. La chacarera "Añoranzas", considerada por muchos como un himno cultural de esta provincia, forma parte de la banda sonora del videojuego Just Cause 4, lanzado recientemente.

Just Cause 4 es un videojuego perteneciente al género de acción y aventura desarrollado por la empresa Avalanche Studios y publicado por Square Enix. Es el cuarto videojuego de la serie Just Cause y la secuela de Just Cause 3 del año 2015.

La canción, escrita por Julio Argentino Jerez y en su versión intepretada por Los Manseros Santiagueños, está incluida en el llamado "scorpion pack".





Karina Paz, la hija de Onofre Paz, integrante de la histórica agrupación de folclore, compartió la novedad en su cuenta de Facebook.