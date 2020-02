Atrapan a un personal trainer cuando esperaba al menor de 11 años al que acosaba en Instagram

01/02/2020 - 11:35 País

Un personal trainer de 23 años fue detenido en Nueva Pompeya, acusado de haber seducido a través de las redes sociales a un niño de 11 años al que conocía de un gimnasio en donde él hacía fierros y el menor, jugaba al fútbol.

La captura del depravado fue posible gracias a que el padrastro del menor descubrió los mensajes que el personal trainer le enviaba al niño por Instagram. Decidió hacerse pasar por él y pactar un encuentro en el que fue descubierto in fraganti.

“A él se le había roto el teléfono el jueves cuando fue a jugar a la pelota con su papá biológico y había estado llorando. Mandamos a arreglar el teléfono y él me pide instalar el Instagram en mi teléfono y yo se lo presto, y vinieron unos amiguitos y estuvieron hablando en la pieza con esta persona que se llama Emanuel Infante, que por suerte está detenido”, dijo el padrastro en declaraciones a la prensa.

Te recomendamos: Cómo detectar que se está ante un pedófilo

Agregó que el pequeño no había cerrado bien su sesión y que, el fin de semana, cuando el menor fue a pasar el fin de semana con su papá, le llegó un nuevo mensaje del depravado.

“El mensaje decía ´hola cómo estás bebé, tenemos que encontrarnos y un corazón’. Lo que más me llamó la atención es que decía 'necesito que me regales un boxer´. Empiezo a mirar el perfil y me llamó la atención. Ahí veo el gimnasio donde va mi hijastro a jugar al fútbol. Esta persona hacía fierros ahí y tengo entendido que hacía dos meses le pidieron que dejara de ir porque siempre se rodeaba de menores”, relató.

Te recomendamos: Utilizó un filtro de Snapchat para atrapar a un pedófilo

Con su esposa decidieron intervenir y pactar un falso encuentro. Dieron aviso a la policía y finalmente atraparon al acosador mientras esperaba la llegada del niño. Vestía un short y una remera ajustada. En su mochila tenía tres preservativos y un frasco de Estanozolol 10 miligramos inyectable, un esteroide que además de su efecto anabólico aumenta el impulso sexual en los adultos y ayuda al desarrollo sexual precoz en los varones.

La fiscal interviniente se encuentra investigando si se trató de un caso aislado o si el joven usaba el gimnasio como excusa para acercarse a las víctimas.