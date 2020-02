EN VIVO | Estudiantes-Unión, un duelo clave por la clasificación a las Copas

01/02/2020 - 19:37 Deportivo

Otro de los interesantes partidos que tiene lugar en la Fecha 18 es el que se da en el Estadio Uno de La Plata.

En ese escenario se ven las caras dos de los equipos que pujan por obtener un boleto a las competencias internacionales. Estudiantes recibe a Unión. El árbitro es Germán Delfino y televisa TNT Sports.

El Pincha, que viene de igualar 1 a 1 contra San Lorenzo, montó su propia fiesta en la previa al encuentro. Tras conseguir el fichaje del ex Barcelona y emblema de la selección argentina Javier Mascherano, el conjunto platense logró la vuelta de Marcos Rojo.

"Fue todo un poco loco. Hablé con Sebastián (Verón) bastante y la cabeza me hizo click, necesitaba jugar y volver a nivel. Se extrañaba la cancha y la familia. Mi vieja que me decía que vuelva”, expresó el ex defensor del Manchester United.

Estudiantes, con 25 unidades, está a uno de alcanzar a Newell’s, el último en clasificar a la Copa Sudamericana de 2021. Unión, por su parte, tiene 23 puntos.

El Tatengue viene de dar el golpe de la fecha pasada al vencer al por entonces líder Argentinos Juniors.