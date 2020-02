Ruffino: “Muchos folcloristas nos dieron la bienvenida”

01/02/2020 - 20:26 Pura Vida

¿Cómo defines a “De mi flor”?

Es una búsqueda de tres músicos de rock que creemos en el folclore y que quieren aportar algo a ese género musical que los atraviesa en algún lugar de sus vidas.

¿Qué los llevó a hacer un disco con temas folclóricos?

La idea se plantó por sugerencia de Alberto Moles. Él siempre tuvo una visión de nosotros como una banda popular, no de rock específicamente. Entonces, se le ocurrió que podíamos ser una banda como si fuese León Gieco, una banda que pueda estar en ambos géneros cómodamente sin perder identidad. Eso nos provocó un desafío a nosotros porque es algo muy interesante el hecho de ser populares, y coquetear con el género nos propuso un desafío porque teníamos ganas de hacer un disco de autor, componer canciones. Eso nos animó a encontrarnos y a componer otra vez en grupo, pero en un género totalmente nuevo para nosotros. Fue un verdadero desafío.

Un desafío que Los Tipitos superó con creces en el escenario Atahualpa Yupanqui, de Cosquín.

Muchísimas gracias. La verdad, fue un momento inolvidable. Nos preparamos muy a conciencia. Sabíamos que íbamos a tener los ojos encima y que había mucha gente entendida. Sabíamos también que teníamos el factor sorpresa. Entonces, quisimos hacerlo bien. Creo que estuvimos bastante a la altura de las circunstancias.

¿Qué sensaciones tuvieron, tanto arriba como debajo del escenario, tras presentar las canciones de “De mi flor” en el Atahualpa Yupanqui?

Yo sentí el abrazo del público, plena aceptación. Sentí que el público oía las canciones, que le prestaba atención. Eso es algo que en el rock casi no pasa. Es algo muy valorable. Sentí mucho cariño y como el cobijo de los artistas allí presentes. Antes de subirnos al escenario, nos cruzamos con Robustiano Figueroa Reyes, que quiso saludarnos y que para nosotros fue un honor. Vino Omar Mollo a saludarnos. Nos encontramos con el Dúo Coplanacu y nos dijeron bienvenidos. Sentimos una aceptación y un abrazo de la gente del público y de los artistas representantes del género. Muchos folcloristas nos dieron la bienvenida.

¿El folclore es un género con mayor apertura a los artistas de otras músicas?

Yo creo que sí. Al ser un público escuchador, yo creo que se sienta y se presta a recibir lo que viene de allá. Me parece que en el género musical del rock el público también quiere formar parte de eso, quiere celebrar y entonces, hay mucho agite, griterío y mucho canto del parte del público más como una celebración que un recibir del artista.

“La gente parada y aplaudiendo fue la confirmación de que te reconocen como artista popular”

¿Qué pasó por sus cabezas a la hora de ponerle sus voces y estilo a temas tan poderosos como los que han elegido para su disco de folclore?

Son temas comprometidos y metidos en la tradición del folclore. Hubo algunas cosas que nos salvaron, como por ejemplo “Canción para doña Guillermina”, es una chaya que no conocíamos. Entonces, eso, por ahí, le quitó un poco de presión o de llevar el peso de que es una canción muy tradicional de Atahualpa. Aparte, tuvimos la colaboración de esos dos monstruos del Dúo Orozco y Barrientos (con ellos la interpretan). Entonces, eso nos hizo cantarla bien y pasar bien por ahí sin ese peso. En las interpretaciones y en las pronunciaciones nos ayudó Lucho González.

¿Cosquín fue la ratificación de que Los Tipitos son artistas populares, más alla de los géneros?

La gente parada y aplaudiendo es la confirmación de que te reconocen como artista popular. Estamos muy felices por los resultados que hemos obtenidos con “De mi flor”. Estamos agradecidos al público por su aprobación y la calidez de su recibimiento.

¿El folclore tiene la rebeldía del rock?

¡Sí! ¡Cómo no! Sino escúchelo a Cafrune, mi amigo. Cafrune como Atahualpa y Horacio Guaraní, por ejemplo, fueron grandes rebeldes. Tiene mucho rock and roll el folclore.

Trap, rap y reguetón, según Raúl Ruffino

¿Cómo ves la irrupción en estos tiempos de los ritmos urbanos, trap, rap y el reguetón, entre otros?

Me parece que está bien. Me parece que son movimientos culturales que caen de maduro, que eso tiene que pasar, que eso tiene que madurar, que tiene un momento de esplendor y el tiempo va a ir seleccionando lo que quedará, lo que realmente es bueno y lo que realmente tiene contenido de lo demás. Es como en todo. Estas cosas salen porque verdaderamente hay algo, hay artistas que lo interpretan y lo hacen bien. Y, después, hay alrededor toda una moda que un poco empaña eso, pero todos los géneros son puros en algún lado. Eso lo va depurando el tiempo a medida que van trascendiendo las cosas.

¿El próximo disco de Los Tipitos tendrá folclore o sólo rock?

Estamos preparando todavía las canciones e investigando cosas. Han quedado cosas folclóricas, en 6x8 y ritmos litoraleños que no pasamos por ahí. Se nos abrió también la música latinoamericana que está muy emparentada. Está medio al lado de lo que es nuestro folclore. Entonces, estamos todavía componiendo las canciones y vamos a ver cómo las vestimos. A mí me encantaría que tenga alguna fusión con la música latinoamericana, la música litoraleña y algo moderno. La verdad, no sé qué puede salir, pero hay investigaciones y se nos abrió la cabeza después de este disco de folclore que hicimos.