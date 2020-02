Raly transita 25 años del primer disco

01/02/2020 - 20:38 Pura Vida

Raly Barrionuevo, que aportó un renovado compromiso a la canción folclórica, está cumpliendo un cuarto de siglo de su álbum debut “El principio del final” y atravesando la gira de verano en la que ratifica el impacto de su obra, confiesa que “uno es una personita, con mucha gente que lo escucha, pero no deja de ser una personita frágil y por momentos muy frágil”.

“Esta época del año es el momento en que más frágil me siento y en el que con más intensidad toco”, asegura Raly a Télam en un alto del tour que tuvo nueve fechas en enero y contempla otras ocho presentaciones en febrero, en un 2020 en el que eligió no estar en Cosquín 2020.

La serie de recitales que dará este mes seguirá el viernes 7 en Sumampa y el sábado 8 en La Banda (ambos en Santiago del Estero), el 14 estará en Recreo (Catamarca), el 15 en La Rioja, el 21 en Santa Fe y el 22 -cerrando la recorrida- cumplirá con el ritual de presentarse en Buenos Aires, como casi siempre en Ciudad Cultural Konex y al aire libre.

“Ya es folclórico para nosotros estar allí en febrero -asegura- y estamos contentos porque se pone hermoso y cumple con algo que es muy importante para nosotros que es ir a los lugares donde con cariño nos quieren tener y que nada sea forzado ni tirado de los pelos”.

Cuando le consultan sobre cómo construye sus repertorios, el friense cuenta: “Hay una lista que armo para no respetarla del todo, me divierte mucho eso y me permite marcar las diferencias con conciertos de otros lugares. Además siempre tengo un momento solo con la guitarra y ahí se genera algo con el público que está afuera de cualquier programación”.

Y agrega sobre las canciones inéditas: “Soy reservado y me gusta que esos estrenos salgan en el momento en que tengan que salir. Por lo general a las canciones nuevas las pruebo con los amigos en la galería de mi casa y tengo amigos y amigas que por suerte me dicen la verdad (risas)”.

A 25 años de la salida de aquel primer disco donde sumó aportes del Dúo Coplanacu y Peteco Carabajal, Raly confiesa: “Siento que marcó un norte que trato de no perderlo por más que uno lo pierda cada tanto. Lo que más rescato es esa inocencia del primer disco y que cantaba distinto. Me escucho y me doy ternura aunque no me gusta cómo cantaba en esa época, pero me da admiración también ese jovencito de 19 años que tuvo el desprejuicio de hacer ese disco a partir de ganar un concurso de la ciudad de Córdoba por el que me compraban unos discos”.