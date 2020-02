La provincia soportaría más de 40 grados los próximos días, según el SMN

01/02/2020 - 21:34 Santiago

Los santiagueños seguirían soportando temperaturas infernales al menos hasta mediados de la semana que se inicia mañana, según las previsiones de los portales del clima en el país, Servicio Meteorológico Nacional, Infoclima.com y The Wheather Channel, sitios que también coinciden en que son elevadas las probabilidades de que se produzcan precipitaciones de variada intensidad a partir del miércoles, y que seguirían hasta el domingo.

El agua traería además un poco de alivio, ya que las temperaturas máximas que se anuncian para esos días, se ubican entre los 29 y los 31 grados.

De esta manera se estarían cumpliendo con la previsión trimestral elaborada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que en noviembre último anunció un verano más duro que el del año pasado para el territorio provincial.

El pronóstico

Según los portales citados, este primer domingo de febrero de 2020 se registrarían en nuestra provincia, temperaturas máximas estimadas entre 35 y 40 grados y mínimas de entre 21 y 25 grados.

De todos modos, se espera que las sensaciones térmicas se ubiquen al menos cinco grados por encima de las previsiones, ya que se prevé un elevado porcentaje de humedad.

Estos registros no sufrirían demasiadas alteraciones durante martes y miércoles, mientras que la humedad seguiría en ascenso.

Para el miércoles en tanto, se anticipa un marcado descenso de temperatura, de entre 5 y 9 grados, según cada portal, y la probabilidad de lluvias y tormentas es del 80%. Esta situación se mantendría al menos hasta el domingo.

Calor creciente

“La tendencia de valores medios para el trimestre diciembre 2019, enero y febrero 2020 para Santiago del Estero, indica en cuanto a precipitaciones, una mayor chance es tener un trimestre de lluvias normal, y respecto de temperaturas, van a predominar registros superiores a los normales, o sea que, en líneas generales, será más caluroso que años anteriores”, reveló Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, en diálogo con EL LIBERAL.

Advirtió que se debe tener en cuenta que, de por sí, esta época del año es lluviosa y calurosa, pero insistió en que “en esta oportunidad será más calurosa que el año pasado”.

Recordó, además, que los registros normales de precipitaciones para la región en la que se encuentra nuestra provincia es de alrededor de 300 milímetros durante el trimestre, mientras que los valores reales de temperatura mínima suelen rondar los 20 grados y las máximas los 34.

Cindy Fernández también explicó que, debido a la elevada humedad propia de la época, “la sensación térmica se ubique por encima de los valores reales” de temperatura, por lo que se pueden dar máximas que superen ampliamente los 40 grados.

Eventos extremos

Otro de los puntos resaltados por la meteoróloga, fue la virulencia de los cambios de tiempo, y sobre la posible ocurrencia de eventos graves, como tormentas eléctricas, vientos fuertes o caída de granizo y abundante caída de agua, dijo que esto “no se puede prever con tanto tiempo”, sino “con pocos días de antelación”, pero no descartó que puedan producirse.

“Hay que tener en cuenta varios factores: primero, que ésta es época de tormentas en esta zona, por lo cual no sería atípico tener algunas tormentas que dejen grandes precipitaciones; y segundo, que bajo este escenario de cambio climático que estamos viviendo, este tipo de eventos extremos, son más frecuentes que hace 20 o 30 años. Por lo tanto hay un doble factor que juega, porque si bien no se puede pronosticar con bastante tiempo, es mucho más probable tener un evento de este estilo en esta época. No hay que perder de vista este escenario”, puntualizó.

También dijo Cindy Fernández que por esta circunstancia, son probables “las olas de calor más largas e intensas”.