Atacó con un rebenque a su pareja de 16 años y la amenazó con un cuchillo

02/02/2020 - 01:09 Policiales

Una adolescente de escasos 16 años fue socorrida con heridas por rebenque que surcaron la espalda.

El incidente conmocionó a familiares y policías en El Churqui, Alberdi.

Al ser auxiliada, la menor relató que su concubino, de 28 años, “me pegó porque no quiere que le dé la teta a mi hija”, de escasos diez meses.

Ello movilizó a la fiscal Norma Matach y a una jueza de Género, quien rápido requirió la detención del individuo.

De acuerdo con la relación tortuosa, la pareja convivía desde los 15 años de la chica, detalle no menor para los investigadores.

Tajante

En cuanto al incidente, trascendió que el sujeto le tiene prohibido visitar a sus padres, quienes residen a un kilómetro y medio.

“Él siempre me agarra con el rebenque. Estoy sola y no puedo hacer nada. Hay días en que me da de comer cosas pasadas”.

El relato de la niña-madre sensibilizó a los policías, ya que les dijo que solía alimentarla con comida en mal estado.

Investigación

Cada detalle de la odisea hoy no es pasado por alto por el instructor, Santiago Mulki, ya que excede cualquier proceso convencional de violencia de género.

“Ahora me pegó porque le puse pañales a la chiquita. Me dio con un rebenque en toda la espalda. Caí al piso. Él me quitó a la bebé y lo tiró al cochecito”, ahondó la víctima.

“También sacó un cuchillo. Pensé que me iba a matar, Díos mío”, acotó.

Lejos de sensibilizarse, el atacante la habría corrido por el monte, sin importar que la adolescente huyera descalza.

Arribó cansada y la espalda sangrando ante su madre y le relató cómo era su vida.

La mujer interpuso en la denuncia y su “yerno” cayó preso al día siguiente.

Después, la denunciante fue a casa de su hija. Recogió sus “harapos” y se la llevó con ella.

Hoy, la suerte final del sujeto pende del Código Penal y un grupo de funcionarios, resueltos en hacerlo cargo de las graves consecuencias de sus actos.

Abuso sexual con menor de 15 años

Como la adolescente tenía sexo con el detenido desde los 15 años, la Fiscalía proyecta imputarlo también por abuso sexual.

La Ley es clara, el consentimiento de una menor no tiene valor alguno.

Por ende, esta semana el detenido sería notificado que también le serán enrostrados cargos por “abuso sexual con acceso carnal”.

La causa incluiría Cámara Gesell a la adolescente, testimoniales de su familia y quizá de algunos vecinos.

La derivación de la investigación también forzaría la intervención de fiscales de otro órgano, especializado en causas por abuso sexual, trascendió.

Por lo pronto, el acusado sabe que su futuro oscila entre gris y negro y decidió no emitir palabra.

El esfuerzo recaerá ahora en su abogado.