Marcelo Véliz pone los ojos en EE.UU. y México para el 2020

02/02/2020 - 20:57 Pura Vida

“Me anticipo, y sin temor a equivocarme: la guaracha santiagueña va ser el próximo género musical que va a hacer “desastre” en la Argentina y en toda Sudamérica. Y no te llame la atención, que no te caiga de sorpresa, que aparezca por EE.UU. y México algún conjunto (de guaracha) de Santiago. Ojalá que sea yo. Dios quiera que sea yo para beneplácito, porque creo que bien merecido me lo tengo porque hace 40 años que vengo yo con esto”.

Son palabras de Marcelo Véliz, el guarachero santiagueño que, en diálogo con EL LIBERAL, confirmó que su objetivo para este año es radicarse en Buenos Aires para proyectar, desde allí, su carrera internacional, como también para grabar su obra con grandes referentes de la movida tropical, tal como lo hizo hace tiempo con los folcloristas.

El autor de “Aquella Negra” y “Morena linda de mi amor”, que fueron grabadas por su hermano Jorge Véliz y por Mario Cecilio “Koly” Arce, resaltó: “La idea mía, al instalarme en Buenos Aires, y creo que este año me voy a instalar allí por uno o dos años, es para tratar de grabar con Ulises Bueno, Daniel Agostini, Rodrigo Trapari, Damas Gratis. A Pablito Lescano le gusta mi manera de tocar. Ojalá que esta propuesta me salga tan buena como la que me salió con los folcloristas. De hecho, Raly Barrionuevo es un tipazo; Peteco Carabajal, una extraordinaria persona”.

El ex integrante de los conjuntos Los Caimanes Santiagueños y el Quinteto Imperial, tras ser consultado si su radicación en la Capital Federal apunta a lanzarse de allí hacia el mercado internacional de la música que cultiva, enfatizó: “Esa es la idea. Como dice el dicho popular: ‘Dios está en todas partes, pero lamentablemente tiene sus oficinas en Buenos Aires’. Los artistas santiagueños que se hicieron famosos son porque se han instalado en Buenos Aires. La idea que tengo es para explayar la guaracha. Soy un referente confiable, que tiene una historia”.

Indicó que desde el 6 hasta el 9 de marzo realizará una gira por Buenos Aires. En el show del 8, en Campo Folclorísimo, compartirá escenario con Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres, Los Bonys, Rodrigo Trapari, Daniel Agostini y Los Rodeños, entre otros.

Para Véliz, la guaracha santiagueña “ha despertado nuevamente en los señores empresarios y bailanteros en general una expectativa tremenda como propuesta renovada en estos últimos tiempos. Se viene una gran levantada de la guaracha auténtica y genuina de Santiago del Estero. Digo auténtica haciendo referencia a los grupos creadores de grandes éxitos”, remarcó quien puntualizó que tiene 40 años de trayectoria, 80 discos grabados y cerca de mil temas de su autoría entre guarachas, cumbias, paseítos y merengues.

Por otra parte, Véliz contó que este jueves 27 actuará en el 25º Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, en Ojo de Agua.





La guaracha, ¿una cuestión de clases sociales?





Marcelo Véliz planteó que “la gente pobre somos los verdaderos guaracheros, los que pensamos que la guaracha es un sentimiento, más bien de la clase media para abajo. La guaracha ha sido creada por gente humilde, por gente pobre, por gente que ha sufrido, que muchas veces ha tocado gratis y que sigue colaborando como todos los grupos verdaderamente guaracheros”.