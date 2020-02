¿Qué es la hipertensión arterial? (2ª parte)

02/02/2020 - 01:49 Opinión

Tipos

La tensión arterial tiene dos componentes:

• Tensión sistólica: es el número más alto. Representa la tensión que genera el corazón cuando bombea la sangre al resto del cuerpo.

• Tensión diastólica: es el número más bajo. Se refiere a la presión en los vasos sanguíneos entre los latidos del corazón.

La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La tensión arterial alta (HTA) se diagnostica cuando uno de estos números o ambos son altos. Esta enfermedad se conoce también como hipertensión.

La tensión arterial alta se clasifica como:

• Normal: menos de 130/80 mmHg

• PA Limítrofe: 130-139 a 85-89 mmHg

• Tensión: 140-159 a 90-99mmHg

• Estadio 2 de hipertensión: 160- 179 a 100-109 mmHg

• Estadio 3 de hipertensión: mayor de 180/110 mmHg

¿QUE SE DEBE HACER?

• Mejora de los hábitos de vida: el paciente tiene que llevar una dieta saludable con menos sal, rica en potasio y ácidos grasos poliinsaturados (legumbres, pescado, maíz,soja, girasol, nueces) y pobre en grasas saturadas (papas fritas productos de pastelería y grasa vacuna), aumentar la práctica de ejercicio físico. Estas dos prácticas tienen como resultado un mejor control del peso y si el peso está bien controlado es una manera sencilla de controlar la hipertensión.

Cuando el hipertenso ya está identificado, parte de su tratamiento es controlar bien su peso, evitar ganar kilos, tener una vida activa y evitar llevar una sedentaria; si el paciente es fumador, conviene que abandone ese hábito y si suele consumir alcohol, es aconsejable que lo reduzca considerablemente.

En caso de que los cambios de los hábitos de vida no funcionen, hoy en día existen tratamientos farmacológicos que son muy útiles para controlar la presión arterial. Inicialmente estos tratamientos comienzan con un solo fármaco. No obstante, en algunos casos esta medida no es suficiente y necesitan combinar con dos o tres medicinas para controlar la presión arterial.

Debido a que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es fundamental que los pacientes sean constantes con los tratamientos. Según los datos de especialistas, el 90 por ciento de los pacientes diagnosticados de hipertensión no lleva a cabo las recomendaciones en materia de higiene o dieta y el 50 por ciento no sigue los tratamientos que tienen prescritos.

Pronóstico

En los últimos años el grado de control de la hipertensión ha ido aumentando como consecuencia de la mejora de los tratamientos, mediante la intensificación de los mismos, y por el aumento de la concienciación de mejorar los estilos de vida. El refuerzo de los medicamentos (pacientes que antes sólo tomaban un medicamento y ahora toman dos, por ejemplo) ha sido crucial para mejorar el control.

Sin embargo, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de complicaciones y de mortalidad a nivel mundial. Esta situación se mantendrá en los próximos años debido a la epidemia que hay de obesidad y que las autoridades sanitarias esperan que aumente. La obesidad y la hipertensión son los dos problemas de salud pública principales a los que los países tendrán que hacer frente en el futuro próximo. l