Gustavo Coleoni: “Deberíamos haber tenido más determinación”

03/02/2020 - 01:21 Deportivo

Gustavo Coleoni vivió el partido con gran intensidad y con la derrota consumada se mostró disconforme con el rendimiento, en virtud de que su equipo no supo aprovechar tener un hombre más.

“Quisimos ser protagonistas y no pudimos. Como entrenador de mi equipo me tengo que ocupar de nosotros, de levantar a este equipo, porque tenemos una final el viernes. Más allá de que sabemos lo que es River, que juega bien, que son rápidos, que eligen bien los pases, que las resoluciones son buenas, yo me tengo que ocupar de mi equipo, porque hoy tuvimos la chance de hacernos dueños del juego, lo intentamos y no pudimos”, declaró el entrenador Central Córdoba en rueda de prensa.

Consultado acerca de la actitud de sus jugadores al contar con un hombre más, opinó: “Es muy difícil ahora, porque en caliente uno puede analizar otras cosas. Soy convencido de que nosotros deberíamos haber tenido más determinación. Intentamos y no pudimos. Pero bueno, ya mañana, un poquito más frío, por ahí puedo analizar un poquito mejor. Si está claro que nosotros no debimos atacar sin la determinación que corresponde o que ameritaba la situación. Cuando no tenés ese punch, el rival te sale de contra, te maneja los tiempos, son veloces, son rápidos, eligen bien. Lo intentamos, pero nos costó”.

Luego, extendió su explicación acerca del trámite del partido. “Estando once contra once, estaba bien planificado el partido para atacar la línea de tres. Le expulsaron uno a River, puso cuatro atrás y tres en el medio y por ahí nos quedamos. Intentamos ser dueños del juego, porque lo teníamos servido para por lo menos compartir la posesión y hacer un partido mejor. En el primer tiempo tuvimos alguna chance de definirlo al partido, porque alguna posibilidad tuvimos. Intentamos ser dueños, no pudimos y River nos superó”, aseguró.

Coleoni reveló que tras la expulsión pensó que podían ir por todo. “Sí, porque con San Lorenzo nos pasó. A veces uno debe tener la determinación de decir: ‘ahí tengo la chance y voy por ella’. Lo intentamos. Es para conversar con los muchachos en la semana”.

“Sabemos todos la calidad de jugadores que tiene River y cómo entra cada uno, entran todos con la mismas ganas, los mios también. Intentamos en el segundo tiempo, pusimos línea de tres, abrimos la cancha, pusimos dos puntas, pusimos a ‘Yacaré’ como enganche con el colombiano. Intentamos, pero nos faltó un poco más de determinación creo yo. Vamos a analizar bien. Tenemos una final el viernes. Vamos a conversar a ver qué pasó para crecer y para corregir”, explicó. l