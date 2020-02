El “Ruso” Rodríguez dijo que no supieron manejarlo

03/02/2020 - 01:26 Deportivo

Diego Rodríguez quedó con la sensación de que su equipo dejó escapar una gran chance ante River y lo manifestó al término del encuentro en rueda de prensa.

“No generamos juego, no sé si fue por falta de precisión, pero cuando el equipo quedó once contra diez no supo cómo manejar el partido”, comentó el arquero del “Ferro” en zona mixta.

“En el once contra once éramos superiores nosotros. Cuando nos quedamos con uno más, fuimos inferiores. Es algo ilógico, pero pasó. Hoy hay que pensar en positivo, en que falta un montón y que el viernes que viene tenemos un partido importantísimo”, agregó ilusionado.

“No supimos aprovechar el hombre de más que tuvimos. Cuando quedamos once contra diez, en lugar de favorecernos, no supimos encontrar los espacios”, cerró.

De cara al partido ante Aldosivi, opinó: “Creo que son tres puntos. Si le ganamos a Aldosivi y no ganamos nunca más, no sirve de nada tampoco. Entonces, creo que hay que ir partido a partido y pensarlo de esa manera”.

Por último, empezó a palpitar el partido ante Boca, en el Oeste. “En nuestra cancha nos hacemos fuertes, sea el rival que sea. Han venido rivales muy difíciles y les ha costado mucho. Entonces, allá de local nos hacemos muy fuertes”, declaró ilusionado. l