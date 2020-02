Quimsa quiere tomarse revancha

03/02/2020 - 01:48 Deportivo

Quimsa enfrentará esta noche a Argentino de Junín, en busca de una victoria que le permita afianzarse al tope de las posiciones de la Liga Nacional y tomarse revancha de la derrota sufrida en Junín el pasado 6 de diciembre, cuando perdió 90 a 78 en El Fortín de Las Morochas.

Desde las 22, el equipo de Sebastián González irá en busca de su séptima victoria consecutiva, tras las obtenidas ante Platense (90 a 78), Estudiantes (79 a 68), La Unión (97 a 91), Regatas (93 a 89), Gimnasia (91 a 87) y Peñarol (107 a 102).

Argentino, en cambio, viene de dos derrotas consecutivas frente a San Lorenzo (97 a 71) y Olímpico (92 a 81) para caer a la decimosexta posición.

La “Fusión” perdió sólo dos partidos en lo que va de la temporada. Y uno de ellos fue precisamente ante el conjunto juninense, que el pasado 6 de diciembre del 2019 se impuso por 90 a 78 en condición de local.

Esa noche, el conjunto santiagueño dio demasiadas ventajas defensivas y tuvo muchos problemas para contener a Cangelosi, Mariani, Slider y Kent.

La defensa será un aspecto clave en el partido de esta noche, más aún luego de la floja actuación defensiva que cumplió Quimsa en su último juego ante Peñarol, que convirtió 102 puntos en el Ciudad.

Esta situación dejó algo preocupado al plantel, pero sobre todo al cuerpo técnico, que está enfocado en darle al equipo una solidez defensiva para lo que viene.

Quimsa es el candidato a quedarse con el juego, por su condición de local y por la mayor jerarquía de su plantel, pero deberá plasmarlo sobre el parqué y capitalizar las falencias del rival.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: desde las 21, Weber Bahía vs. San Martín y Boca vs. Instituto; 22, La Unión vs. Regatas Corrientes.

Triunfo aplastante para seguir firme en la punta

Quimsa encadenó anoche su decimocuarta victoria consecutiva en la Liga de Desarrollo, al vencer a Argentino de Junín por 106 a 53, en el estadio Ciudad, para continuar al tope de las posiciones.

Tras dos parciales de gran paridad, el equipo de Jorge Caballero desplegó su mejor básquet en el tercer cuarto y logró establecer una importante ventaja que le permitió llegar al cierre con mayor tranquilidad y terminar jugando con los elementos de la banca.

La gran figura del partido fue Kevin Rubio, que se convirtió en el máximo encestador del juego con 26.

Las 106 puntos de Quimsa se completaron con: Emiliano Toretta (11), Bautista Fernández Álvarez (20), Sebastián Lugo (12), Caio Olivera (9), Francisco Conrradi (8), Diego Ruiz Rodríguez (2), Lucio Longoni (6), Bryan Carabali (4) y Joaquín Ruiz (8).

En Argentino de Junín se destacaron Agustín Cavallin (17), Enzo Filipetti (14) y Franco Montemagio (12).l