MotoGP: Lorenzo probará mañana y Álex Márquez tuvo otra mejoría

Dani Pedrosa, Pol Espargaró y Álex Márquez han copado las tres primeras plazas en la tabla de tiempos del segundo día del Shakedown para MotoGP en Sepang, ese ensayo reservado a pilotos probadores, novatos y fábricas aún con concesiones en el reglamento, como KTM y Aprilia.

¿Y cuál ha sido la posición de Jorge Lorenzo en su esperado regreso a la pista sobre la Yamaha, ahora en calidad de probador? Pues ninguna, porque el balear y su fábrica han decidido esperar a mañana. Doctores tiene la iglesia y ellos sabrán por qué lo hacen así, pero las ganas por volver a verle a lomos de la M1 no quedarán satisfechas como mínimo hasta el tercer día de este test que sirve como aperitivo del realmente importante, el que va del viernes al domingo con toda la parrilla en acción.

