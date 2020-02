Lanata retomó su labor radial desde su casa mientras se recupera

03/02/2020 - 21:27 Pura Vida

“Hace mucho que no nos encontramos, hace cuatro meses, es mucho tiempo. Pasé por Favaloro, por el Británico y por Fleni. Como dijo mi hija, tuve punto de vista de bebé durante cuatro meses mirando para arriba. Y todavía hoy lo tengo, porque no estoy recuperado del todo, pero se supone que lo voy a estar en los próximos meses. En este tiempo que miraba para arriba me negué a tomar contacto con cosas que me alejaran de pensar. Les tengo que contar ahora a todos los que me regalaron libros que no los leí, tampoco vi series de Netflix”. Con esa suerte de resumen de lo que fue su vida durante el tiempo en el que debió alejarse de su trabajo en Radio Mitre y también en la televisión, Jorge Lanata retomó ayer la conducción de su programa radial “Lanata sin filtro”, pero desde su casa.

En ese marco contó: “Armé en un cuarto un mini Fleni... puse una colchoneta de las que se levantan y una bicicleta fija. Estoy tratando de mantenerme. Bajé 30 kilos, pero tengo que bajar 10 más y ahí estoy”.

La recuperación de Lanata sigue siendo lenta y continuará demandándole mucha paciencia: “Que estupidez haberme caído en la radio. Qué increíble que una boludez así produzca lo que me pasó. Me caí de espaldas, me dolió mucho, se me cortó la respiración. En ese momento, pensamos que no era nada, pero después nos dimos cuenta de que se había roto una vértebra, la L1, y después esa vértebra se aplastó y todo se fue complicando”, remarcó.

Al conductor televisivo no le resultó fácil volver a caminar porque tuvo que enfrentar fuertes dolores. Su dificultad para salir adelante le motivó una comparación con la actualidad del país: “Si esto me pasa a mí por una pavada, imaginate lo que es cambiar un país. Nosotros queremos cambiar todo el tiempo al país. Yo lo vuelvo a decir como lo vengo haciendo hace cuarenta años: ‘Vamos a tardar mucho tiempo en cambiarlo’. Tenemos que saberlo y tenemos que trabajar mucho para cambiarlo, estar muy convencidos de querer cambiarlo. Aun así nos puede ir mal”, sentenció.

Lanata sin Filtro regresó con el estreno de la cortina musical “La memoria de Vinicius”, a cargo de Santiago Chano Charpentier. La canción surgió a raíz de un regalo que le hizo Lanata a Chano. Le acercó un libro del poeta brasileño Vinicius y el cantante le ofreció escribir un tema especialmente para él.