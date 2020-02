“Me arruinaron la vida”, lamentó la madre de Fernando y apareció video de la mortal golpiza

04/02/2020 - 02:05 Policiales

“Tenía ganas de abrazarlo, pero no podía: estaba muy deteriorado por todo los golpes que le dieron. Me arruinaron la vida. Todavía no puedo creerlo, pero es verdad”, relató llorando ayer Graciela Sosa, dos semanas después de que su hijo, Fernando, fuera asesinado por diez rugbiers.

“Tan lindo, tan bueno, mi hijo no se merecía lo que le hicieron”, lamentó al hablar por primera vez con los medios y recordar que el 18 de enero le informaron por teléfono el terrible final de su único hijo, Fernando Báez Sosa.

“Empecé a golpear a mi marido con toda mi fuerza. ¡Mentira! ¡No es verdad!”, gritaba. “Mi bebé”, pero ni siquiera su desgarrador dolor pudieron atenuar el horror de Villa Gesell: diez rugbiers habían golpeado y pateado a Fernando en la puerta del boliche Le Brique.

Las 6 del adiós

En Capital Federal, sus padres dormían en su departamento del barrio de Recoleta. Cuando el reloj marcó las 6, como todos los días, Silvino Báez se levantó para ir a trabajar. Minutos después, comenzó a sonar el celular de Graciela Sosa. La mujer atendió, pero como no se había puesto los anteojos no podía ver quién la llamaba.

“¿Quién habla? ¿Quién habla?”, preguntó. Una voz anónima y lejana le contó que a su único hijo, Fernando, que veraneaba en la costa con amigos, lo habían llevado de urgencia al hospital. Le dieron un número para que se comunicara y colgaron. Sentada al pie de la cama Graciela empezó a temblar.

Un rato después volvió a sonarle el celular. Era un compañero de colegio de Fernando. El chico le dijo que no sabía nada de su hijo porque estaba demorado en la Comisaría de Villa Gesell. Preocupada, Graciela se puso en contacto con Julieta Rossi, la novia de Fernando. Su voz entrecortada en el teléfono lo decía todo. Pero aun así la mujer se permitió dudar. Hasta que volvió a sonar el teléfono, pero esa vez atendió su marido.

Cuando colgó el llamado, a Silvino Báez no le salían las palabras. “Fernando está muerto”, dijo.

Graciela lloró y relató ayer a la televisión su odisea. “Empecé a golpear a mi marido con toda mi fuerza. ¡Mentira! ¡No es verdad!”, gritaba. “Mi bebé”, pensaba. “Enseguida salimos para Villa Gesell. El viaje se hizo interminable. Aun así tenía esperanza: pensaba que capaz se habían confundido. Hasta que fuimos a la comisaría y me dieron su cédula de identidad. Fue, es y será el día más triste de mi vida”, contó la mujer, que luego dio precisiones acerca del momento en que tuvo que ir a reconocer el cuerpo de su hijo.

“Felices”

“Vivíamos los tres felices con Julieta, que se había incorporado a la familia. Me destruyeron la vida, pero tengo que ser fuerte para que se haga justicia por mi hijo”, sostuvo.

Acerca de su rutina, Graciela contó que por ahora no volvió a trabajar, que toma una pastilla para dormir y que trata de no mirar televisión porque le hace mal. También, reveló que unos días después de enterrar a su hijo se animó a mirar el video de la golpiza fatal. “Aproveché que en casa estaban todos durmiendo y busqué en YouTube: quería saber cómo le hicieron eso. No sé por qué lo hicieron. No tienen sentimientos, ni siquiera le dieron la oportunidad de defenderse. Y no pude volverme a dormir”, enfatizó.

“Estoy muerta en vida, pero sigo”

“Sigo adelante por él, no le gustaba verme mal, pero estoy muerta en vida”, dice Graciela. “En la semana, cuando tenía que ir a la facultad, le costaba despertarse y había que insistirle, pero los sábados, que tenía fútbol, siempre arrancaba temprano”, se acuerda. “Le encantaba jugar, era defensor, hincha de Boca. Hizo orientación vocacional antes de inclinarse por el Derecho. Otra opción era convertirse en profesor de Educación Física”.

Cuenta que era muy solidario, que en invierno recorría el barrio de Caballito entregando platos de comida caliente a las personas en situación de calle y que siempre estaba rodeado de amigos. “Cuando puedas, dame un turno”, le decía Graciela en chiste. “Vos me tenés siempre, mamá”, contestaba Fernando.

Los llamó el papa Francisco: “Es muy doloroso para todos”

- ¿Quién habla? - “El papa Francisco”, respondió. -¿Quién? Fue el 2 de febrero a las 10 de la mañana. El celular casi se resbala de las manos, Silvino y Graciela apoyaron el teléfono sobre una mesa y activaron el altavoz. “Los llamo para acercarles mi solidaridad. Quiero decirles que Fernando está en mis oraciones y que esto que pasó es muy doloroso para todos”.

El Papa les contó cómo consiguió el teléfono: “Nos dijo que pudo tener el número nuestro a través del colegio Marianista”.

Según la mujer, el Sumo Pontífice aseguró que Fernando está presente en todas las misas y nos recalcó que podíamos contar con él. Al final de la charla prometió que iba a volver a llamarnos, pidió que tuviéramos fuerza y dijo que nos daba su bendición”.