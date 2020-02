“Pauli” tuvo un alentador primer encuentro con el especialista que la tratará en Barcelona

04/02/2020 - 03:31 Santiago

Paulina Flores Oberlander, la pequeña que movilizó a los santiagueños para poder viajar a Barcelona donde podrá tratarse del serio problema de salud que padece, ya está en tierras españolas y las primeras noticias que llegan son “muy alentadoras”.

Su estado es satisfactorio y reina el optimismo en el equipo médico que sigue su situación, aunque con suma cautela, ya que se deben esperar que transcurran los análisis a los que debe someterse al menos durante 15 días, para que se determine el protocolo a seguir.

Ayer, “Pauli” tuvo su primer encuentro con el médico que dirigirá su atención, el doctor Jaume Mora, una eminencia mundial en cáncer pediátrico, y el resultado llevó tranquilidad y optimismo a los familiares de la pequeña.

Estadía

“Pauli llegó el viernes a Barcelona y la esperaba un equipo médico para realizarle las extracciones y efectuar los primeros análisis. Ayer tuvo su primer encuentro con el doctor Jaume Mora, quien la encontró muy bien”, le comentó entusiasmada Lorena Villoslada, tía de “Pauli”, a EL LIBERAL.

Según el relato de Lorena, los resultados de los primeros análisis fueron satisfactorios para el médico, aunque de todos modos se deben esperan otros exámenes que se le realizarán a Paulina durante los próximos 15 días.

Sobre el estado anímico de “Pauli”, Lorena contó que llegó bien y que pasó un lindo fin de semana. “Salió a pasear con sus papás y nos mandaron hermosas fotos de ella jugando en una plaza”, contó.

Respecto de la primera impresión que tuvo el doctor Mora, Lorena dijo que la mamá de Paulina les comunicó que el doctor Mora “la encontró de muy buen aspecto”.

“El médico la encontró muy bien, de muy buen aspecto, y dijo que los resultados de los exámenes que le hicieron el viernes, que fueron de sangre y la punción de médula, eran satisfactorios. La exploración analítica le da muy buenos valores, pero hay que esperar los resultados de los nuevos análisis que se le harán en 10 y en 15 días que son de diagnóstico, y luego de toda esa evaluación se determinará el protocolo de terapia o inmunoterapia que se va a seguir”, explicó Lorena.

Gratitud

Los familiares de “Pauli” en Santiago viven momentos de mucha tensión, aunque con gran esperanza y confianza, y los primeros informes que recibieron desde España los entusiasman, y les generan buenas expectativas respecto de la continuidad del proceso.

En este sentido, Lorena aseguró que “no nos vamos a cansar de agradecer la solidaridad de los santiagueños”.

“Creo que no hubo un santiagueño que no nos ayudó, que no mostró su solidaridad. Reunir el dinero que se necesitaba para el viaje fue duro, y lo conseguimos gracias a los santiagueños”, dijo Lorena.

Quién es el doctor Jaume Mora

Es médico por la Universidad de Barcelona en donde estudió de 1984 a 1990.

En 1995 ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona donde inició sus estudios de doctorado que completó en 2003. Como parte de su formación, en 1996 ingresó al Hospital de la Universidad Cornell en Nueva York en donde se especializó en oncología pediátrica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

Jaume Mora es director del Laboratorio de Investigación de los Tumores del Desarrollo del Hospital San Juan de Dios de Esplugas de Llobregat y jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del mismo hospital.