Un albañil encontró 250 mil pesos en una obra, y se los devolvió al dueño

Un albañil, llamado Saúl Giménez, de 31 años oriundo de la localidad mendocina de General Alvear, encontró 250.000 pesos mientras trabajaba entre los escombros de una vivienda, y no dudó en devolverlos a su dueño, un empresario que arreglaba el comercio luego de haberse incendiado a principios de este año. Este gesto se viralizó a través de las redes sociales, y el intendente de dicho municipio, le ofreció un trabajo en blanco, en “Obras Públicas”, un premio a la honestidad.

Saúl, quien es evangelista, está casado y tiene cuatro hijos, y su historia fue revelada por el comerciante Oscar Calvo. “Mis queridos amigos, quiero que vean esta persona... Se llama Saúl Giménez, encontró entre los escombros dinero y sin dudarlo fue y me lo entregó. Alvear tiene muy buena gente...", expresó Calvo.

Giménez, quien hace changas como albañil en la localidad de Alvear Oeste, en la zona sur de General Alvear, fue reconocido por cientos de vecinos y por dueño del local, motivo por el cual fue recibido el lunes por el intendente de Mendoza, Walther Marcolini.

"Me ofrecieron trabajo y después de que se quemó todo empezamos a sacar el techo, saqué una puerta y arriba de los escombros estaba la plata, era mucha plata, fueron como 250 mil pesos", le dijo el trabajador al medio “Cable Panorama de General Alvear”.

Además relató también, que para las fiestas navideñas se había quedado sin trabajo y la pasó “malísimo”. “Justo me llamaron a trabajar acá", expresó contento, y afirmó que cuando descubrió la plata no dudó en entregarla al dueño de la propiedad. “La agarré, la puse debajo de la remera y llamé a don Calvo. Le dije: Tengo algo para usted, que es suyo", comentó.

Por último dijo que: “A mí me gusta trabajar, me hace falta la plata pero no de esa forma, me gusta ganármela, levantarme a las 6 de la mañana, salir a trabajar, volver a la casa y que haya comida para mi señora y mis hijos", concluyó Saúl.

