Una abuela festejó sus 80 años fumando cannabis con sus nietos

04/02/2020 - 11:01 Mundo Web

Un usuario de Twitter compartió un video y rápidamente se volvió viral. En el material audiovisual se puede apreciar el particular festejo de su abuela, quien cumplió 80 años, y lo celebró con una corona y compartiendo un cigarrillo de marihuana con sus nietos. El tuit superó los 5 mil compartidos y los 60 mil "me gustas".

"Mi abuela cumplió 80 y como regalo se fumo un porrito con sus nietos... Best (La mejor, en inglés) abuela", escribió Teo (@Mate_Bossio) en la red social el pasado lunes, junto con la grabación de la mujer, quien le dio dos pitadas al cigarrillo, mientras un grupo de jóvenes le cantaba por su cumpleaños y le sugerían que "trague" el humo.

"No, no, me voy a tomar un vino", comentó la mujer mientras le devuelve el cigarrillo.

En otro tuit del hilo, el mismo usuario compartió otra foto del grupo familiar en la que puede verse a la abuela con el cigarrillo de marihuana en la mano.

El video no tardó en difundirse en la redes sociales a partir de las reacciones de los usuarios. Allí hubo usuarios quienes destacaban la actitud de la jubilada por ser "abierta de mente", mientras que otros pidieron que los "adopte".

Un usuario de Twitter compartió un video y rápidamente se volvió viral.

En el material audiovisual se puede apreciar el particular festejo de su abuela, quien cumplió 80 años, y lo celebró con una corona y compartiendo un cigarrillo de marihuana con sus nietos.

El tuit superó los 5 mil compartidos y los 60 mil "me gustas". "Mi abuela cumplió 80 y como regalo se fumo un porrito con sus nietos... Best (La mejor, en inglés) abuela", escribió Teo (@Mate_Bossio) en la red social el pasado lunes, junto con la grabación de la mujer, quien le dio dos pitadas al cigarrillo, mientras un grupo de jóvenes le cantaba por su cumpleaños y le sugerían que "trague" el humo, ante su negativa. "No, no, me voy a tomar un vino", agrególa mujer mientras devuelve el cigarrillo.

En otro tuit del hilo, el mismo usuario compartió otra foto del grupo familiar en la que puede verse a la abuela con el cigarrillo de marihuana en la mano.

El video no tardó en difundirse en la redes sociales a partir de las reacciones de los usuarios. Allí hubo usuarios quienes destacaban la actitud de la jubilada por ser "abierta de mente", mientras que otros pidieron que los "adopte".