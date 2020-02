Shannen Doherty tiene cáncer otra vez: “Esta vez no tiene cura”

04/02/2020 - 16:41 Pura Vida

En las últimas horas, la actriz Shannen Doherty reveló que está luchando nuevamente contra el cáncer, pero que esta vez no tiene cura. La protagonista de la serie “Beverly Hills 90210” y “Charmed” aseguró que atraviesa el momento más duro de su vida.

“Estoy aterrada. Sufro por mi esposo y mi madre”, dijo con lágrimas en los ojos durante una entrevista con Good Morning America.

Y agregó: “Tengo cáncer otra vez, en etapa 4. Hizo metástasis en mi cuerpo, y sé lo que eso significa. Hubo tantos días donde no quise levantarme y tirar la toalla antes, pero por lo menos había una esperanza de seguir compartiendo tiempo con mi familia”.

“Ahora sólo me queda preocuparme por mi esposo, y mi madre, quienes deben padecer conmigo este momento”, dijo Doherty.

Cabe destacar que en 2015, la actriz que interpretó a Brenda Walsh en la histórica serie para adolescentes, hizo público que había ganado la batalla contra el cáncer de mama, pero tres años después, la enfermedad regresó y de forma mucho más agresiva.

La actriz volvió a la pantalla chica durante el año pasado, donde trabajó en la secuela de la serie que la lanzó a la fama mundial, BH90210. Lamentablemente, el programa fue cancelado por Fox debido al “bajo rating”.

Sobre los programas que hizo en la década de 1990 y que la mantenían en la cima de la fama, expresó: “Fueron tiempos maravillosos. En honor a aquellos años, durante este último tiempo quise ocultar la enfermedad porque quería demostrar que todavía podía trabajar”.

En el cierre de la entrevista, Doherty reflexionó: “Es una píldora amarga imposible de tragar de muchas maneras. Me pregunté muchas veces: '¿Por qué yo?', y después me digo: '¿Y por qué no yo?' ¿Quién se merece esto? Simplemente nadie”.